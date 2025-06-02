«Это черное огромное существо»: возможно ли избавиться от муравьев с помощью перца

Муравьи на огороде — частая головная боль многих дачников и садоводов. Они могут не только портить грядки, но и приносить с собой тлю, которая губит растения.

При этом хочется избавиться от муравьев без химии, чтобы не навредить урожаю и окружающей среде. Поэтому часто бытует мнение, что в борьбе с насекомыми помогает обычный молотый перец.

К тому же муравья часто живут и в обычных квартирах, откуда их выгнать очень нелегко. Дома использовать химические вещества тем более не хочется, поэтому многие ждут чуда от обычного черного перца, который только отпугивает насекомых, но не борется с ними.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому» о своем опыте борьбы с муравьями и помогает ли в этом деле молотый перец.

Елизавета Тихонова Агроном «Это все из области фантастики. Потому что, когда я жила в квартире, у меня были муравьи, я несколько лет с ними боролась. Ничего не помогало, пока не убили матку. Она случайно упала в ванной. Это такое черное огромное существо, я его раздавила и все, насекомые тут же покинули квартиру. И их уже лет 20 там нет. Им плевать на все: на перец и другие народные средства. Эта такая форма жизни, которая от нас не зависит», — отмечает эксперт.

По словам Елизаветы, есть приманки и химикаты в виде гранул, которые муравьи могут отнести матке и накормить ее. Таким образом, они погубят и ее, и сами покинут гнездо.