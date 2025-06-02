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Петербуржцам продавали пиццу с фальсификатом: узнали, реально ли покупателям засудить продавцов

Опубликовано: 2 июня 2025 10:43
пицца
Петербуржцам продавали пиццу с фальсификатом: узнали, реально ли покупателям засудить продавцов
Фото: Городовой.ру

Вместо сыра был продукт, отдаленно его напоминающий. Хотя утверждалось обратное.

Роскачество назвало сетевые рестораны и сервисы, которые используют в пицце некачественный сыр. В десятке брендов, попавших под подозрение, — самые популярные точки доставки.

Фальсификат нашли в продукции:

  • Додо
  • Papa John's
  • IL Patio
  • Ozon Fresh
  • PizzaSushiWok
  • Pizzahut (Пиццаh)
  • Цезарь
  • Tokyo City
  • Империя пиццы

Некачественный сыр в этих маргаритах не соответствует стандартам, что может быть опасно для здоровья.

А где всё в порядке?

Проверку успешно прошли:

  • Domino's Pizza
  • La Trattoria
  • Zotman Pizza
  • ВкусВилл Гурмэ
  • Тануки
  • Сыроварня
  • Якитория
  • Spar
  • Алло! Пицца
  • Маркет Collection
  • Много лосося

Именно у них сыр настоящий, без заменителей на растительной основе.

Могут ли покупатели подать в суд?

Юрист Юлия Вербицкая-Линник рассказала, можно ли добиться компенсации в случае вреда здоровью. Далее со слов эксперта.

«К сожалению, с учетом роста продуктов-аналогов с использованием пальмового масла и прочих производных растительных жиров (в силу дешевизны последних) такие пищевые фальсификации приобретают все более массовый характер. Разумеется, это сказывается и на вкусовых и на питательных качествах продукта.

Возможно, в ряде случае, использование таких аналогов без специальной маркировки для людей с проблемами со здоровьем (атипичные аллергии, проблемы с ЖКТ, острая почечная и печеночная недостаточности) последствия могут быть серьёзными, вплоть до тяжкого вреда здоровью или летального исхода.

И мы не преувеличиваем — ибо ещё свеж в памяти народной жуткий случай смерти ребёнка после (предположительно) отравления картошкой фри. В этих случаях, когда экспертизами установлен и вред здоровью (с определением его тяжести) и причинно-следственная связь этого вреда с некачественным продуктом, то пострадавший, или следуя терминологии Уголовного кодекса РФ, потерпевший имеет все шансы на получение значительной компенсации, включая моральный вред.

Особенно быстро, по нашей практике, такое возмещение происходит в случае возбуждения уголовных дел в отношении «пищевых фальсификаторов».

Впрочем, в этих случаях работает неплохо также и общеисковое, гражданское судопроизводство, если у стороны истца имеются безусловные доказательства и соответствующие экспертизы.

Во всех прочих случаях право потребовать компенсации, конечно, есть, но вероятность удовлетворения такого иска мы оцениваем, как низкую. Ведь доказать от чего именно и в каком размере пострадал человек, потребитель или его семья, если факт употребления «неправильной» пиццы не зафиксирован, весьма и весьма сложно.

Впрочем, публикация сведений о заведениях, где допускаются такие нарушения, может гораздо более существенно сказаться на имидже таких ресторанов и торговых сетей. Ведь любители настоящей, истиной пиццы такого надругательства над любимой “маргаритой” не простят».

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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