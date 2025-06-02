Петербуржцам продавали пиццу с фальсификатом: узнали, реально ли покупателям засудить продавцов

Вместо сыра был продукт, отдаленно его напоминающий. Хотя утверждалось обратное.

Роскачество назвало сетевые рестораны и сервисы, которые используют в пицце некачественный сыр. В десятке брендов, попавших под подозрение, — самые популярные точки доставки.

Фальсификат нашли в продукции:

Додо

Papa John's

IL Patio

Ozon Fresh

PizzaSushiWok

Pizzahut (Пиццаh)

Цезарь

Tokyo City

Империя пиццы

Некачественный сыр в этих маргаритах не соответствует стандартам, что может быть опасно для здоровья.

А где всё в порядке?

Проверку успешно прошли:

Domino's Pizza

La Trattoria

Zotman Pizza

ВкусВилл Гурмэ

Тануки

Сыроварня

Якитория

Spar

Алло! Пицца

Маркет Collection

Много лосося

Именно у них сыр настоящий, без заменителей на растительной основе.

Могут ли покупатели подать в суд?

Юрист Юлия Вербицкая-Линник рассказала, можно ли добиться компенсации в случае вреда здоровью. Далее со слов эксперта.

«К сожалению, с учетом роста продуктов-аналогов с использованием пальмового масла и прочих производных растительных жиров (в силу дешевизны последних) такие пищевые фальсификации приобретают все более массовый характер. Разумеется, это сказывается и на вкусовых и на питательных качествах продукта.

Возможно, в ряде случае, использование таких аналогов без специальной маркировки для людей с проблемами со здоровьем (атипичные аллергии, проблемы с ЖКТ, острая почечная и печеночная недостаточности) последствия могут быть серьёзными, вплоть до тяжкого вреда здоровью или летального исхода.

И мы не преувеличиваем — ибо ещё свеж в памяти народной жуткий случай смерти ребёнка после (предположительно) отравления картошкой фри. В этих случаях, когда экспертизами установлен и вред здоровью (с определением его тяжести) и причинно-следственная связь этого вреда с некачественным продуктом, то пострадавший, или следуя терминологии Уголовного кодекса РФ, потерпевший имеет все шансы на получение значительной компенсации, включая моральный вред.

Особенно быстро, по нашей практике, такое возмещение происходит в случае возбуждения уголовных дел в отношении «пищевых фальсификаторов». Впрочем, в этих случаях работает неплохо также и общеисковое, гражданское судопроизводство, если у стороны истца имеются безусловные доказательства и соответствующие экспертизы.

Во всех прочих случаях право потребовать компенсации, конечно, есть, но вероятность удовлетворения такого иска мы оцениваем, как низкую. Ведь доказать от чего именно и в каком размере пострадал человек, потребитель или его семья, если факт употребления «неправильной» пиццы не зафиксирован, весьма и весьма сложно.