Все тонкости беспошлинной торговли: что можно взять с собой и как не попасть в неприятности

Покупка в дьюти-фри может закончится тем, что товар придется отдать или заплатить штраф.

Магазины беспошлинной торговли так и тянут к себе туристов. Те самые, где можно купить парфюмерию, алкоголь, сладости и сувениры без привычных налогов и акцизов.

Звучит заманчиво, правда? Но за этой выгодой скрываются важные нюансы, о которых не рассказывают на кассе. Разбираемся, какие есть ограничения и как не попасть в неприятности на таможне.

Что такое беспошлинная торговля и почему там дешевле?

Дьюти-фри — это магазины беспошлинной торговли, расположенные в международных аэропортах и ​​портах. Суть в том, что товары там продаются без местных налогов и пошлин, потому что покупатель вывозит их из страны. Это снижает цены, особенно на алкоголь и парфюмерию.

Но важно понимать: беспошлинная торговля — это не единая сеть, а формат торговли. В разных аэропортах ассортимент, цены и условия могут значительно отличаться. Например, в Москве и в Лондоне цены на один и тот же парфюм могут быть разными, сообщает сайт Скай Дьюти-фри.

Лимиты на ввоз: сколько можно привезти домой?

Покупать в дьюти-фри можно много, но вот ввозить в страну — только в пределах установленных законом лимитов. Эти правила разные в каждой стране и их нужно обязательно знать.

Алкоголь и сигареты

В России можно ввозить до 3 литров алкоголя без уплаты пошлины, а при оформлении декларации — до 5 литров. Сигарет разрешено до 10 пачек или 50 сигар.

В США лимит — 1 литр алкоголя и 200 сигарет (или 100 сигар). При прибытии или частичных перелетах лимиты могут оказаться ниже поездки.

В Великобритании можно провезти до 4 литров традиционного алкоголя и 200 сигарет.

Если превысить лимит, придется оплатить пошлину или часть товара изымать.

Парфюмерия и косметика

Парфюм часто разделяют по категориям, но и на него есть ограничения. В Европе есть лимит по стоимости — они должны стоить около 430 евро, а в США — не более 150 мл духовки в рамках общих норм в 800 долларов США. В некоторых странах духи приравниваются к алкоголю.

Особенности при пересадке

Если у вас пересадка в другую страну, особенно если билеты на разные рейсы, могут возникнуть трудности с провозом покупок беспошлинной торговли. Чтобы не потерять товар, важно:

Покупайте в фирменных запечатанных пакетах с чеком.

Не вскрывать упаковку до конца путешествия.

Если пересадка с другими билетами, возможно, придется сдавать покупки в багаж, а не брать в ручную кладь.

Кроме того, многие авиакомпании не включают вес беспошлинной торговли в норму ручной клади, но некоторые (например, российский лоукостер «Победа») ограничивают размер и количество упаковок.

Советы, чтобы не попасть в неприятности