Все тонкости беспошлинной торговли: что можно взять с собой и как не попасть в неприятности

Магазины беспошлинной торговли так и тянут к себе туристов. Те самые, где можно купить парфюмерию, алкоголь, сладости и сувениры без привычных налогов и акцизов.
Звучит заманчиво, правда? Но за этой выгодой скрываются важные нюансы, о которых не рассказывают на кассе. Разбираемся, какие есть ограничения и как не попасть в неприятности на таможне.
Что такое беспошлинная торговля и почему там дешевле?
Дьюти-фри — это магазины беспошлинной торговли, расположенные в международных аэропортах и портах. Суть в том, что товары там продаются без местных налогов и пошлин, потому что покупатель вывозит их из страны. Это снижает цены, особенно на алкоголь и парфюмерию.
Но важно понимать: беспошлинная торговля — это не единая сеть, а формат торговли. В разных аэропортах ассортимент, цены и условия могут значительно отличаться. Например, в Москве и в Лондоне цены на один и тот же парфюм могут быть разными, сообщает сайт Скай Дьюти-фри.
Лимиты на ввоз: сколько можно привезти домой?
Покупать в дьюти-фри можно много, но вот ввозить в страну — только в пределах установленных законом лимитов. Эти правила разные в каждой стране и их нужно обязательно знать.
Алкоголь и сигареты
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В России можно ввозить до 3 литров алкоголя без уплаты пошлины, а при оформлении декларации — до 5 литров. Сигарет разрешено до 10 пачек или 50 сигар.
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В США лимит — 1 литр алкоголя и 200 сигарет (или 100 сигар). При прибытии или частичных перелетах лимиты могут оказаться ниже поездки.
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В Великобритании можно провезти до 4 литров традиционного алкоголя и 200 сигарет.
Если превысить лимит, придется оплатить пошлину или часть товара изымать.
Парфюмерия и косметика
Парфюм часто разделяют по категориям, но и на него есть ограничения. В Европе есть лимит по стоимости — они должны стоить около 430 евро, а в США — не более 150 мл духовки в рамках общих норм в 800 долларов США. В некоторых странах духи приравниваются к алкоголю.
Особенности при пересадке
Если у вас пересадка в другую страну, особенно если билеты на разные рейсы, могут возникнуть трудности с провозом покупок беспошлинной торговли. Чтобы не потерять товар, важно:
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Покупайте в фирменных запечатанных пакетах с чеком.
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Не вскрывать упаковку до конца путешествия.
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Если пересадка с другими билетами, возможно, придется сдавать покупки в багаж, а не брать в ручную кладь.
Кроме того, многие авиакомпании не включают вес беспошлинной торговли в норму ручной клади, но некоторые (например, российский лоукостер «Победа») ограничивают размер и количество упаковок.
Советы, чтобы не попасть в неприятности
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Всегда заранее узнавайте таможенные правила страны назначения — на официальных сайтах или у авиаперевозчика.
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Сохраняйте чеки и упаковки от покупок — это поможет найти товар, купленный в дьюти-фри.
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Не покупайте больше, чем разрешено ввозить без пошлин.
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Если сомневаетесь — лучше оформляйте таможенную декларацию.