«Вот такой парадокс»: как петербургские педагоги отнеслись к эксперименту с нейросетями в школах

В Петербурге стартовал эксперимент, в нескольких школах домашние задания проверяет нейросеть, а не учитель. Это нововведение вызывает бурные обсуждения в педагогическом сообществе, и у родителей. Сможет ли искусственный интеллект улучшить образовательный процесс, или же это шаг к дегуманизации школы?

Шаблонные ответы для роботов: мнение учителя высшей категории

На этот вопрос порталу «Городовой» ответил учитель высшей категории Андрей Дорожков, выразив свое мнение.

«Что касается моего мнения, то не очень поддерживаю идею», — заявил педагог.

По его словам, нейросеть может справиться с проверкой шаблонных заданий, но не способна оценить творческие работы, сочинения, или ответы на устных предметах, где ученик может выразить свою мысль нестандартно.

«Даже на устных предметах иногда ребенок может очень сложно выразить свою идею по проблеме, но все же вместе потом понимаем о чем шла речь, и такой ответ уже как верный можно засчитать. Про улучшить образование… Большой вопрос», — подчеркнул Андрей Дорожков.

Нейросети уже в руках школьников: где же место учителя?

Учитель отмечает, что современные школьники уже активно используют нейросети для выполнения домашних заданий, и считает, что учителя должны минимизировать использование подобных инструментов в своей работе.

«Сегодня ребята уже активно используют нейросети. Да, быстро, но где собственное суждение, где чувства внутреннего переживания… Так из людей потом роботы получатся. Поэтому, и мы учителя должны минимизировать использование подобных сетей в работе. Да, показать принцип работы надо, а вот внедрять именно в школьную систему… я не согласен. Школа должна оставаться настоящей, человеческой. Но, с использованием современных технологий. Вот такой парадокс», — заключает Андрей Дорожков.

Искусственный интеллект как инструмент, а не замена учителя

Многие педагоги сходятся во мнении, что нейросети могут быть полезным инструментом, но не должны заменять живого общения с учителем, который способен оценить не только правильность ответа, но и креативность мышления, индивидуальные особенности ученика, и его эмоциональное состояние.

Использование нейросетей для проверки домашних заданий может освободить время учителей, но не должно приводить к снижению качества образования. Важно, чтобы учителя, используя новые технологии, сохраняли свою роль наставников, помощников и вдохновителей.

Школа будущего: баланс между технологиями и человечностью

В будущем школа, скорее всего, будет сочетать в себе современные технологии и традиционные методы обучения. Нейросети, вероятно, будут использоваться для автоматизации рутинных задач, но решающее слово всегда останется за учителем, который будет направлять, мотивировать и поддерживать учеников на их пути к знаниям. Важно, чтобы школа оставалась местом, где дети учатся не только знаниям, но и общению, творчеству, и развитию личности.