Надоевшая «шуба» превратится в ресторанный шедевр: замените картофель другим продуктом

Обычно для приготовления «шубы» используют картофель. Но если заменить его на более оригинальный продукт, блюдо превратится в настоящий кулинарный шедевр. Возьмите на заметку рецепт с авокадо.
Вам понадобятся:
- авокадо — 1 шт.,
- филе сельди — 2 шт.,
- вареные яйца — 2–3 шт.,
- морковь — 2 шт.,
- свекла — 1 шт.,
- зеленый лук и майонез — по вкусу.
Морковь и яйца натрите, а остальные компоненты нарежьте кубиками. Первым слоем выложите авокадо, затем сельдь и зеленый лук, сверху морковь, яйца и свеклу. Не забудьте промазать небольшим количеством майонеза каждый слой, отмечает Дзен-канал «Вкусно и полезно». Приятного аппетита!
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