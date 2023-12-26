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Надоевшая «шуба» превратится в ресторанный шедевр: замените картофель другим продуктом

Надоевшая «шуба» превратится в ресторанный шедевр: замените картофель другим продуктом
Необычный рецепт селедки под шубой

Близкие будут в восторге от блюда.

Обычно для приготовления «шубы» используют картофель. Но если заменить его на более оригинальный продукт, блюдо превратится в настоящий кулинарный шедевр. Возьмите на заметку рецепт с авокадо.

Вам понадобятся:

  • авокадо — 1 шт.,
  • филе сельди — 2 шт.,
  • вареные яйца — 2–3 шт.,
  • морковь — 2 шт.,
  • свекла — 1 шт.,
  • зеленый лук и майонез — по вкусу.

Морковь и яйца натрите, а остальные компоненты нарежьте кубиками. Первым слоем выложите авокадо, затем сельдь и зеленый лук, сверху морковь, яйца и свеклу. Не забудьте промазать небольшим количеством майонеза каждый слой, отмечает Дзен-канал «Вкусно и полезно». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты Продукты питания
26 декабря 2023 08:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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