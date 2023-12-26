Надоевшая «шуба» превратится в ресторанный шедевр: замените картофель другим продуктом

Близкие будут в восторге от блюда.

Обычно для приготовления «шубы» используют картофель. Но если заменить его на более оригинальный продукт, блюдо превратится в настоящий кулинарный шедевр. Возьмите на заметку рецепт с авокадо.

Вам понадобятся:

авокадо — 1 шт.,

филе сельди — 2 шт.,

вареные яйца — 2–3 шт.,

морковь — 2 шт.,

свекла — 1 шт.,

зеленый лук и майонез — по вкусу.

Морковь и яйца натрите, а остальные компоненты нарежьте кубиками. Первым слоем выложите авокадо, затем сельдь и зеленый лук, сверху морковь, яйца и свеклу. Не забудьте промазать небольшим количеством майонеза каждый слой, отмечает Дзен-канал «Вкусно и полезно». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru