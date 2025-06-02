Маткапитал становится доступнее: как изменились сроки подачи заявления и на что еще можно потратить материнский капитал

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон о новых мерах поддержки для семей с детьми.
Многодетные семьи теперь смогут потратить 50 тыс. рублей из регионального материнского капитала на детские товары и продукты питания.
Условия получения
Как сообщается в Телеграм-канале губернатора, обязательное условие — регистрация рождения ребенка в Ленинградской области.
Семьи, в которых родился малыш, смогут обратиться за пособием на приобретение соответствующих товаров в течение полутора лет. Раньше срок обращения был ограничен шестью месяцами. Это дает родителям больше времени для подачи заявления и использования средств.
Ранее 78.ru писал, что в Госдуме приняли закон, согласно которому рассматривать заявления на распоряжение материнским капиталом будут не десять рабочих дней, а пять.
На что еще можно потратить маткапитал
Маткапитал можно потратить на жилье, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (если у семьи низкие доходы), единовременную выплату остатка (если он не более 10 тыс. рублей), товары и услуги для детей-инвалидов, накопительную пенсию родителя.
|Направление расходования средств
|Описание и условия
|Примечания/Особенности
|Улучшение жилищных условий
|Покупка, строительство, ремонт, реконструкция жилья, погашение ипотеки, покупка земельного участка
|Только на территории Ленобласти
|Образование детей
|Оплата образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу, обучение в вузах, колледжах, кружках
|Включая оплату услуг няни
|Профессиональное образование родителей
|Оплата профессионального обучения, дополнительного образования
|Мать или отец могут использовать на себя
|Детские товары и продукты питания
|Покупка товаров и питания для детей
|До 40 тыс. руб. при рождении первого ребенка, до 20 тыс. — второго; только в магазинах-партнерах
|Медицинские услуги для детей
|Оплата платных медицинских услуг, дорогостоящих лекарств
|Включая стоматологию, офтальмологию для родителей
|Лечение и реабилитация ребенка-инвалида
|Лечение, реабилитация, абилитация, покупка товаров для адаптации
|Санаторно-курортное лечение
|Покупка путевок, оплата проезда к месту лечения
|Для ребенка и одного из родителей
|Физкультурно-оздоровительные и спортуслуги
|Оплата секций, кружков, спортивных услуг для детей
|Включая частные организации
|Приобретение транспортного средства
|Покупка автомобиля, погашение кредита на авто
|Только для родителей
|Приобретение сельхозтехники и животных
|Покупка животных, птицы, пчел, сельхозтехники для ЛПХ
|Товары для детей-инвалидов
|Покупка товаров и услуг для адаптации и интеграции
|Ежемесячные выплаты
|Для семей с низким доходом — до 3 лет ребенка
|Доход не выше 2 прожиточных минимумов
Важность поддержки семей
Эти меры свидетельствуют о том, что в Ленинградской области придают большое значение поддержке семей с детьми.
Предоставление возможности потратить часть материнского капитала на детские товары и продукты питания — это конкретный шаг, направленный на улучшение материального положения семей и обеспечение благополучия детей.