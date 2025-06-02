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Маткапитал становится доступнее: как изменились сроки подачи заявления и на что еще можно потратить материнский капитал

Опубликовано: 2 июня 2025 16:31
Мама и ребенок
Маткапитал становится доступнее: как изменились сроки подачи заявления и на что еще можно потратить материнский капитал
globallookpress/Pogiba Alexandra

Полный перечень направлений использования материнского капитала — как правильно распорядиться господдержкой?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон о новых мерах поддержки для семей с детьми.

Многодетные семьи теперь смогут потратить 50 тыс. рублей из регионального материнского капитала на детские товары и продукты питания.

Условия получения

Как сообщается в Телеграм-канале губернатора, обязательное условие — регистрация рождения ребенка в Ленинградской области.

Семьи, в которых родился малыш, смогут обратиться за пособием на приобретение соответствующих товаров в течение полутора лет. Раньше срок обращения был ограничен шестью месяцами. Это дает родителям больше времени для подачи заявления и использования средств.

Ранее 78.ru писал, что в Госдуме приняли закон, согласно которому рассматривать заявления на распоряжение материнским капиталом будут не десять рабочих дней, а пять.

На что еще можно потратить маткапитал

Маткапитал можно потратить на жилье, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (если у семьи низкие доходы), единовременную выплату остатка (если он не более 10 тыс. рублей), товары и услуги для детей-инвалидов, накопительную пенсию родителя.

Направление расходования средств Описание и условия Примечания/Особенности
Улучшение жилищных условий Покупка, строительство, ремонт, реконструкция жилья, погашение ипотеки, покупка земельного участка Только на территории Ленобласти
Образование детей Оплата образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу, обучение в вузах, колледжах, кружках Включая оплату услуг няни
Профессиональное образование родителей Оплата профессионального обучения, дополнительного образования Мать или отец могут использовать на себя
Детские товары и продукты питания Покупка товаров и питания для детей До 40 тыс. руб. при рождении первого ребенка, до 20 тыс. — второго; только в магазинах-партнерах
Медицинские услуги для детей Оплата платных медицинских услуг, дорогостоящих лекарств Включая стоматологию, офтальмологию для родителей
Лечение и реабилитация ребенка-инвалида Лечение, реабилитация, абилитация, покупка товаров для адаптации
Санаторно-курортное лечение Покупка путевок, оплата проезда к месту лечения Для ребенка и одного из родителей
Физкультурно-оздоровительные и спортуслуги Оплата секций, кружков, спортивных услуг для детей Включая частные организации
Приобретение транспортного средства Покупка автомобиля, погашение кредита на авто Только для родителей
Приобретение сельхозтехники и животных Покупка животных, птицы, пчел, сельхозтехники для ЛПХ
Товары для детей-инвалидов Покупка товаров и услуг для адаптации и интеграции
Ежемесячные выплаты Для семей с низким доходом — до 3 лет ребенка Доход не выше 2 прожиточных минимумов

Важность поддержки семей

Эти меры свидетельствуют о том, что в Ленинградской области придают большое значение поддержке семей с детьми.

Предоставление возможности потратить часть материнского капитала на детские товары и продукты питания — это конкретный шаг, направленный на улучшение материального положения семей и обеспечение благополучия детей.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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