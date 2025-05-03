Настоящую, на квасе: как приготовить правильную окрошку по-петербургски

Такую оценят домочадцы, да и в Сети фото с блюдом не стыдно выложить.

Если где и умеют делать правильную окрошку на квасе, так это в Петербурге. Здесь к классическому летнему супу относятся с уважением — никаких экспериментов с кефиром и газировкой.

Коротко об истории

Окрошка появилась еще в начале XIX века. Тогда её заливали не квасом, а огуречным или сливовым рассолом с уксусом. А в качестве начинки шли остатки жареного мяса, птицы и даже рыбы. Со временем рецепты стали попроще, но главное правило осталось: окрошка должна быть холодной, бодрящей и насыщенной.

Классика по-петербургски

Настоящая петербургская окрошка — это квас на ржаном хлебе, хороший картофель, свежий редис, ароматные огурцы и обязательно качественная докторская колбаса. Никакой ветчины и жирных мясов — иначе всё блюдо потянет не в ту сторону.

Что нужно взять:

1 литр ржаного кваса

500 г отварного картофеля

300 г вареной докторской колбасы

3 яйца

200 г свежего редиса

300 г огурцов

20 г сметаны

100 г петрушки и укропа

Соль и перец по вкусу

Пару важных хитростей

Перед тем как заливать окрошку квасом, его стоит заправить смесью из растертых яичных желтков, сметаны, горчицы, хрена, соли и сахара. Тогда суп получится по-настоящему вкусным, а не водянистым, отмечает Fedpress.

Нарезать все ингредиенты лучше аккуратными кубиками, чтобы не только вкус, но и вид был приятным. И самое главное — не утопить продукты в квасе: баланс жидкости и начинки — это сердце правильной окрошки.

Вот так в Петербурге делают ту самую окрошку, за которую летом готовы простить северный ветер и редкое солнце.