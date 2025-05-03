Настоящую, на квасе: как приготовить правильную окрошку по-петербургски

Если где и умеют делать правильную окрошку на квасе, так это в Петербурге. Здесь к классическому летнему супу относятся с уважением — никаких экспериментов с кефиром и газировкой.
Коротко об истории
Окрошка появилась еще в начале XIX века. Тогда её заливали не квасом, а огуречным или сливовым рассолом с уксусом. А в качестве начинки шли остатки жареного мяса, птицы и даже рыбы. Со временем рецепты стали попроще, но главное правило осталось: окрошка должна быть холодной, бодрящей и насыщенной.
Классика по-петербургски
Настоящая петербургская окрошка — это квас на ржаном хлебе, хороший картофель, свежий редис, ароматные огурцы и обязательно качественная докторская колбаса. Никакой ветчины и жирных мясов — иначе всё блюдо потянет не в ту сторону.
Что нужно взять:
- 1 литр ржаного кваса
- 500 г отварного картофеля
- 300 г вареной докторской колбасы
- 3 яйца
- 200 г свежего редиса
- 300 г огурцов
- 20 г сметаны
- 100 г петрушки и укропа
- Соль и перец по вкусу
Пару важных хитростей
Перед тем как заливать окрошку квасом, его стоит заправить смесью из растертых яичных желтков, сметаны, горчицы, хрена, соли и сахара. Тогда суп получится по-настоящему вкусным, а не водянистым, отмечает Fedpress.
Нарезать все ингредиенты лучше аккуратными кубиками, чтобы не только вкус, но и вид был приятным. И самое главное — не утопить продукты в квасе: баланс жидкости и начинки — это сердце правильной окрошки.
Вот так в Петербурге делают ту самую окрошку, за которую летом готовы простить северный ветер и редкое солнце.