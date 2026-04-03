Не яйца, а чистый изумруд: такие крашенки на Пасху получить проще простого – только натуральные красители
Не яйца, а чистый изумруд: такие крашенки на Пасху получить проще простого – только натуральные красители

Опубликовано: 3 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Как покрасить яйца в изумрудный цвет 

Красить яйца на Пасху – давняя традиция. И хочется, чтобы крашенки получились яркими и интересными. Особенно если в семье есть дети. Многим нравится изумрудный цвет. Ведь он символизирует пробуждение жизни и обновление природы. Да и зеленые яйца очень походят на камень радости и силы малахит. Автор Дзен-канала "Семейные рецепты" (18+) рассказала, как получить такие крашенки с помощью натуральных красителей.

Первый способ

Первым делом нужно смешать в кастрюле 30 граммов куркумы и 1 литр холодной воды. Все хорошо размешать и отправить сырые яйца в кастрюлю. Лучше брать белые: на них цвет получится ярче. Поставить кастрюлю на умеренный огонь, довести все до кипения и варить 15 минут.

Достать яйца, остатки куркумы смыть небольшим количеством воды, промокнуть крашенки бумажными полотенцами. Желтый цвет получится ровным и насыщенным.

Затем необходимо смешать в кастрюле 100 граммов сухого чая каркаде и 1 литр воды. Вскипятить на среднем огне и проварить 15 минут. Полученный отвар процедить и опустить туда желтые яйца на 5-10 минут. Чем дольше, тем ярче оттенок зеленого у вас получится.

После окрашивания скорлупу можно смазать подсолнечным маслом и отполировать мягкой тканью: это придаст яйцам блеск.

Второй способ

Чтобы яйца получились светло-зелеными, нужно залить водой 1 горсть свежих или замороженных листьев шпината. Варить их, пока жидкость не станет насыщенно зеленого цвета. Отвар процедить, добавить 2 столовые ложки уксуса. Отправить туда вареные яйца и оставить на несколько часов. Чем дольше, тем насыщеннее будет цвет.

Важно: свежая зелень красит лучше, чем вялая или мороженая.

Ранее мы сообщали, как еще можно покрасить яйца.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
