Смородина выдаст 1000000 ягод с куста: 4 важные подкорки для образования плодов

Мало кто из дачников не мечтает о богатом урожае. Но не все знают, какие подкормки следует вносить под растения для повышения урожайности.
На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, какие подкормки необходимо вносить под смородиновые кусты чтобы они дали по 1000000 ягод с каждого.
Рассмотрим 4 важные подкормки для смородины и расскажем о сроках их внесения.
- Когда почки только распустились, кустам нужна первая подкормка. Нам понадобится аммиачная селитра. На 10 литров воды разводим 2 столовые ложки. Вносим по ведру на каждый смородиновый куст.
- В середине июня вносим под смородину вторую подкормку. На 10 литров воды разводим 1,5 столовые ложки суперфосфата, а также 0,5 столовой ложки сульфата калия. Получилась подкормка для одного куста.
- Следующая подкормка вносится под завершение сезона, в конце сентября. 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия вносим прямо на почву в сухом виде на каждый куст смородины.
- Последняя подкормка даст смородине сил пережить зиму. Вносим её в конце октября, перед тем, как уезжать с дачи до весны. Под каждый куст отправляем по половине ведра навоза. Этого хватит, чтобы восполнить потраченные за сезон полезные вещества.
Не забываем удалять у смородины старые ветки, они дают мало ягод, максимально плоды образуют побеги 2-3 лет. Если осенью обрезку не провели, то сделайте это по весне.
В период цветения опрыскиваем смородину медовой водой - 1 ложка на литр. Это нужно для привлечения пчёл и опыления растений, ягод дадут немерено.
