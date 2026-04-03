Смородина выдаст 1000000 ягод с куста: 4 важные подкорки для образования плодов
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Смородина выдаст 1000000 ягод с куста: 4 важные подкорки для образования плодов

Опубликовано: 3 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Смородина выдаст 1000000 ягод с куста: 4 важные подкорки для образования плодов
Смородина выдаст 1000000 ягод с куста: 4 важные подкорки для образования плодов
Важные подкормки для смородины.

Мало кто из дачников не мечтает о богатом урожае. Но не все знают, какие подкормки следует вносить под растения для повышения урожайности.

На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, какие подкормки необходимо вносить под смородиновые кусты чтобы они дали по 1000000 ягод с каждого.

Рассмотрим 4 важные подкормки для смородины и расскажем о сроках их внесения.

  1. Когда почки только распустились, кустам нужна первая подкормка. Нам понадобится аммиачная селитра. На 10 литров воды разводим 2 столовые ложки. Вносим по ведру на каждый смородиновый куст.
  2. В середине июня вносим под смородину вторую подкормку. На 10 литров воды разводим 1,5 столовые ложки суперфосфата, а также 0,5 столовой ложки сульфата калия. Получилась подкормка для одного куста.
  3. Следующая подкормка вносится под завершение сезона, в конце сентября. 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия вносим прямо на почву в сухом виде на каждый куст смородины.
  4. Последняя подкормка даст смородине сил пережить зиму. Вносим её в конце октября, перед тем, как уезжать с дачи до весны. Под каждый куст отправляем по половине ведра навоза. Этого хватит, чтобы восполнить потраченные за сезон полезные вещества.

Не забываем удалять у смородины старые ветки, они дают мало ягод, максимально плоды образуют побеги 2-3 лет. Если осенью обрезку не провели, то сделайте это по весне.

В период цветения опрыскиваем смородину медовой водой - 1 ложка на литр. Это нужно для привлечения пчёл и опыления растений, ягод дадут немерено.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно ещё подкормить смородину для повышения урожайности.

Автор:
Марина Котова
Полезное
