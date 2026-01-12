Наука разгадала: почему Бермуды не тонут, а корабли исчезают

Что в этом месте топит корабли за секунды?

Бермудские острова — место, давно ставшее синонимом необъяснимых исчезновений кораблей и самолётов, известных как Бермудский треугольник.

Однако научное сообщество на протяжении десятилетий интересовали две более фундаментальные геологические загадки, касающиеся самого архипелага.

Первая — почему этот вулканический остров, образовавшийся около 30 миллионов лет назад, до сих пор не погрузился в пучину океана?

Вторая — каковы реальные причины бедствий в этой акватории?

Сейсмологи представили окончательные ответы в декабре 2025 года.

Тайна плавучего острова: геологический “плот”

Вулканические архипелаги, лишенные подпитки горячими шлейфами магмы, по всем геологическим законам должны остывать и проседать.

Бермуды же продолжают “плавать” на поверхности Атлантики. Ответ, который искали с 2016 года, был обнаружен не в активных мантиях, а глубоко под морским дном.

Исследователи из Научного института Карнеги обнаружили массивное, ранее невиданное плато из твёрдых скальных пород. Это открытие дало учёным основание назвать его “скальным плотом”.

Под океанической корой островов залегает слой горных пород толщиной в целых 20 километров. Этот массив сформировался примерно 30–35 миллионов лет назад, когда Бермуды были гигантским активным вулканом.

Уникальность этого плато в его исключительной плотности по сравнению с окружающей жёсткой мантией.

“Этот огромный слой оказался настолько плотным по сравнению с окружающей жёсткой мантией, что образовал настоящий ‘плавучий плот’ на котором плавают Бермуды”, — отмечают исследователи.

Эта 20-километровая структура приподняла дно океана более чем на 500 метров и продолжает надёжно удерживать архипелаг на поверхности, не давая ему осесть после угасания вулканической активности.

Микровзрывы и метановые гейзеры: разгадка гибели судов

Вторая загадка касается печально известного Бермудского треугольника — региона между островами, Флоридой и Пуэрто-Рико.

Легенда о таинственных исчезновениях, впервые озвученная журналистом Эдвардом Ван Винклом Джонсом в 1950-х годах, долгое время считалась мифом.

Скептики, вроде писателя Бенджамина Рэдфорда, указывали, что многие случаи были либо преувеличены, либо происходили во время сильных штормов далеко за пределами зоны:

“В некоторых случаях нет записей о кораблях и самолетах, которые, как утверждается, были потеряны на водном треугольном кладбище”.

Однако современные научные данные выявили два вероятных физических объяснения, не требующих мистики.

Шестиугольные облака — микровзрывы

В 2016 году спутник NASA зафиксировал над Багамскими островами шестиугольные облака, размеры которых достигали 80 километров.

Учёные объяснили эти структуры как “микровзрывы” воздушных масс, возникающие из-за перепада давления и температуры на дне облака.

“Взрывная волна, вылетает из облака и ударяется о поверхность океана. В результате образуются волны, которые, распространяясь по прямым линиям, буквально налетают друг на друга”.

Подобные аномалии были замечены и над Северным морем. Активизация такой турбулентности над поверхностью могла стать фатальной для воздушных судов.

Газовые извержения — угроза для флота

Более убедительной для многих исследователей представляется версия, выдвинутая учёными из Арктического университета Норвегии — мощные выбросы метана со дна океана.

В районе Бермудского треугольника обнаружены кратеры, оставшиеся после извержения колоссальных объёмов газа.

“Силы таких извержений вполне достаточно для затопления кораблей”.

Газ, поднимаясь, резко снижает плотность морской воды, лишая судно плавучести. Кроме того, гигантский объём метана, являющегося горючим газом, может объяснить исчезновение самолётов.

“Если самолёт пролетит через достаточно большую концентрацию газа, он просто сгорит”, — резюмируют учёные, предлагая таким образом окончательное научное обоснование двум великим бермудским тайнам.

