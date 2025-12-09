Не чай и не квас: петербуржец за месяц выпивает свыше шести литров спиртного

В Санкт-Петербурге на каждого жителя в ноябре 2025 года пришлось 6,28 литра алкогольных напитков, такая информация приводится на основании Единой межведомственной информационно-статистической системы, сообщают РИА Новости.
Для сравнения, в Москве этот показатель составил 4,76 литра на человека в месяц. Лидерами по объёму потребления среди перечисленных регионов являются Свердловская область с 10,34 литра и Новосибирская область, где на одного жителя приходится 8,35 литра.
При этом самый низкий уровень потребления отмечается в республиках Северного Кавказа. Там на душу населения приходится значительно меньше спиртных напитков, чем в других регионах России.
В городе на Неве также выявлено увеличение числа пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. За последний год заболеваемость этими недугами стала выше на 22,2%.