Городовой / Город / Не чай и не квас: петербуржец за месяц выпивает свыше шести литров спиртного
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Рекруты, ремесленники и отставники: из кого состояло большинство населения Петербурга в XVIII веке Учеба
Бизнес в демографических инициативах: с 1 января семьям увеличат выплаты при рождении ребёнка Город
«Мозговой центр» империи: прагматичные и идеологические причины финансирования науки при Петре I и Екатерине II Учеба
Как наука изменила Петербург: от Кунсткамеры до «физических кабинетов» в домах горожан Учеба
Инструмент просвещённого патриотизма: зачем Елизавете Петровне понадобился университет в Москве, а не в Петербурге Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Не чай и не квас: петербуржец за месяц выпивает свыше шести литров спиртного

Опубликовано: 9 декабря 2025 14:30
Не чай и не квас: петербуржец за месяц выпивает свыше шести литров спиртного
Не чай и не квас: петербуржец за месяц выпивает свыше шести литров спиртного
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Жители Санкт-Петербурга в среднем употребляют свыше шести литров алкогольных напитков в месяц.

В Санкт-Петербурге на каждого жителя в ноябре 2025 года пришлось 6,28 литра алкогольных напитков, такая информация приводится на основании Единой межведомственной информационно-статистической системы, сообщают РИА Новости.

Для сравнения, в Москве этот показатель составил 4,76 литра на человека в месяц. Лидерами по объёму потребления среди перечисленных регионов являются Свердловская область с 10,34 литра и Новосибирская область, где на одного жителя приходится 8,35 литра.

При этом самый низкий уровень потребления отмечается в республиках Северного Кавказа. Там на душу населения приходится значительно меньше спиртных напитков, чем в других регионах России.

В городе на Неве также выявлено увеличение числа пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. За последний год заболеваемость этими недугами стала выше на 22,2%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью