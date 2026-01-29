Городовой / Город / Метеотревога: в Петербурге появился закон о чистом воздухе
Метеотревога: в Петербурге появился закон о чистом воздухе

Опубликовано: 29 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга утвердило закон, который повысит эффективность мер по охране качества воздуха в атмосфере.

Этот документ предоставляет городскому Правительству право уведомлять предприятия и организации о неблагоприятных метеорологических прогнозах, чтобы предотвратить негативное влияние на окружающую среду.

Инициатива разработана в соответствии с совместным планом законодательной работы Заксобрания СПб и Губернатора на 2025–2026 годы.

Закон вводит систему предварительного информирования промышленных объектов о сложных погодных условиях, что поможет оперативно снижать выбросы и сохранять чистоту воздуха в городе.

Ранее Заксобрание Петербурга приняло закон о введении звания «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга».

Автор:
Юлия Аликова
