Суд Петербурга отобрал у замглавы Росавтодора Самарьянова Audi, два BMW, Mercedes и квартиры с парковками на 400 млн

Суд конфисковал в пользу государства имущество замначальника Росавтодора Андрея Самарьянова, подозреваемого в незаконном обогащении.
Ранее стало известно, что он с родственниками купил квартиры, дома и автомобили на сумму более четверти миллиарда рублей.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга отметила, что рыночная стоимость активов превысила 400 млн рублей, хотя общие доходы семьи за 2009–2023 годы составили лишь около 60 млн рублей.
Конфискованное имущество
-
Квартира и два машиноместа в Москве.
-
Четыре автомобиля: Audi, два BMW и Mercedes.
-
Пять квартир, семь машиномест и доля в машиноместе, пять долей в нежилых помещениях в Петербурге.
-
Участок с домом в Ленобласти.
