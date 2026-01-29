Городовой / Город / Суд Петербурга отобрал у замглавы Росавтодора Самарьянова Audi, два BMW, Mercedes и квартиры с парковками на 400 млн
Суд Петербурга отобрал у замглавы Росавтодора Самарьянова Audi, два BMW, Mercedes и квартиры с парковками на 400 млн

Опубликовано: 29 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Суд Петербурга отобрал у замглавы Росавтодора Самарьянова Audi, два BMW, Mercedes и квартиры с парковками на 400 млн
Суд Петербурга отобрал у замглавы Росавтодора Самарьянова Audi, два BMW, Mercedes и квартиры с парковками на 400 млн
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru

Суд конфисковал в пользу государства имущество замначальника Росавтодора Андрея Самарьянова, подозреваемого в незаконном обогащении.

Ранее стало известно, что он с родственниками купил квартиры, дома и автомобили на сумму более четверти миллиарда рублей.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга отметила, что рыночная стоимость активов превысила 400 млн рублей, хотя общие доходы семьи за 2009–2023 годы составили лишь около 60 млн рублей.

Конфискованное имущество

  • Квартира и два машиноместа в Москве.

  • Четыре автомобиля: Audi, два BMW и Mercedes.

  • Пять квартир, семь машиномест и доля в машиноместе, пять долей в нежилых помещениях в Петербурге.

  • Участок с домом в Ленобласти.

Юлия Аликова
