Не хуже, чем во Франции: где увидеть цветущие поля в России

В путешествиях каждый ищет что-то свое. Кого-то интересуют музеи и древности, кого-то — море и песок, а кого-то — цветы. Последних называют флоритуристами. Такой тип путешествий — относительно новый для России, однако с каждым годом у него становится все больше поклонников. И вот куда они могут отправиться.

Лавандовые поля, Крым

Настоящий французский Прованс можно обнаружить в Бахчисарайском районе полуострова. Лавандовые поля находятся недалеко от деревни Тургеневка. В этом районе часто устраивают фотосессии, красивее всего природа выглядит на рассвете.

Долина Тюльпанов, Крым

В Крыму можно отыскать и другую природную достопримечательность — Долину тюльпанов. Село даже называют «Крымской Голландией». В советские времена это поле тюльпанов считалось самым большим на Земле. Цветы выращивали для празднования Первомая. Сегодня оно уже не такое обширное, но все еще впечатляет.

Лотосовые поля, Астраханская область

Большие поля лотосов нужно искать в дельте Волги, в 40–70 километрах от поселков Станья и Гандурино. Много цветов на ерике Рыбацкий и в култуке Жилой, южнее села Каралат Камызякского района. Лотосы живут всего пару дней, однако затем на их место приходят все новые.

Белые маки, Дальний Восток

Элегантные белые маки цветут на острове Русский, до которого можно добраться из Владивостока. Растут они прямо на берегу моря, в районе мыса Ахлестышева. Зелень пробивается прямо сквозь камни.

Рододендроновые поля, Сочи

На горных склонах курорта Красная поляна можно найти потрясающие рододендроны. Они цветут на высоте 1500–2000 метров над уровнем моря. Увидеть завораживающую картину можно на пике хребта Аибга. Туда придется добраться по канатной дороге.

Источник фото: Legion-Media