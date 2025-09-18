Когда живописец получает Сталинскую премию, а город — налог на машины: чем запомнилось 18 сентября в истории Петербурга

18 сентября — дата, ознаменовавшая важные события в истории Санкт-Петербурга, повлиявшие на развитие искусства, транспорта и ход истории.
1882: рождение художника
18 сентября 1882 года в Санкт-Петербурге родился Михаил Авилов, будущий живописец и педагог.
Его творческий путь был отмечен значительными достижениями.
После Великой Отечественной войны картина «Поединок Пересвета с Челубеем», выставленная в Русском музее, принесла ему Сталинскую премию.
Впоследствии Авилов стал действительным членом Академии художеств СССР и народным художником СССР, преподавая в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.
1896: рождение автомобильного налога
В 1896 году городская Дума Петербурга приняла решение обложить все «механические экипажи» налогом в 15 рублей в год.
Интересно, что платили его владельцы конных экипажей.
Таким образом, 18 сентября автомобиль получил статус транспортного средства. Этот шаг стал первым шагом к регулированию автомобильного движения и появлению налогов на транспорт.
1941: Пушкин под вражеским контролем
17 сентября 1941 года стало черным днем для города Пушкин, когда немецкие войска заняли город.
Как пишет panevin, выбили их из города только во время Красносельско-Ропшинской операции, 24 января 1944 года.
Оккупация города продлилась более двух лет, оставив глубокий след в его истории.