Городовой / Город / Когда живописец получает Сталинскую премию, а город — налог на машины: чем запомнилось 18 сентября в истории Петербурга
Опубликовано: 18 сентября 2025 08:02
Авилов, транспортный налог и оккупация Пушкина
Городовой ру

Как один день в Петербурге навсегда изменил искусство, транспорт и историю.

18 сентября — дата, ознаменовавшая важные события в истории Санкт-Петербурга, повлиявшие на развитие искусства, транспорта и ход истории.

1882: рождение художника

18 сентября 1882 года в Санкт-Петербурге родился Михаил Авилов, будущий живописец и педагог.

Его творческий путь был отмечен значительными достижениями.

После Великой Отечественной войны картина «Поединок Пересвета с Челубеем», выставленная в Русском музее, принесла ему Сталинскую премию.

Впоследствии Авилов стал действительным членом Академии художеств СССР и народным художником СССР, преподавая в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

1896: рождение автомобильного налога

В 1896 году городская Дума Петербурга приняла решение обложить все «механические экипажи» налогом в 15 рублей в год.

Интересно, что платили его владельцы конных экипажей.

Таким образом, 18 сентября автомобиль получил статус транспортного средства. Этот шаг стал первым шагом к регулированию автомобильного движения и появлению налогов на транспорт.

1941: Пушкин под вражеским контролем

17 сентября 1941 года стало черным днем для города Пушкин, когда немецкие войска заняли город.

Как пишет panevin, выбили их из города только во время Красносельско-Ропшинской операции, 24 января 1944 года.

Оккупация города продлилась более двух лет, оставив глубокий след в его истории.

Автор:
Ксения Пронина
Город
