Городовой / Город / Не латать, а развивать: в 2026-м Ленобласть направит 4,8 млрд рублей на коммунальную инфраструктуру
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Аплодисменты отложили: в Петербурге конкурс эскизов памятника Кириллу Лаврову остался без победителя Город
Секретная Мекка Петербурга: как попасть в «тайный клуб» шопинга и найти винил, который стоит миллион Город
Сырники позорные, но итальянский салат у Высоцкой - закачаешься: отрываем рецепт от сердца Полезное
Вы пропустили настоящий Петербург, если не были здесь: гид раскрыла 3 места, где живет история Город
Чтобы пахла лесом, а не проблемами: где в Петербурге легально купить ёлку и как её выбрать Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Не латать, а развивать: в 2026-м Ленобласть направит 4,8 млрд рублей на коммунальную инфраструктуру

Опубликовано: 19 декабря 2025 20:00
Не латать, а развивать: в 2026-м Ленобласть направит 4,8 млрд рублей на коммунальную инфраструктуру
Не латать, а развивать: в 2026-м Ленобласть направит 4,8 млрд рублей на коммунальную инфраструктуру
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В Волхове возводят одни из самых масштабных в области очистных сооружений стоимостью порядка 7 миллиардов рублей.

В 2025 году область Ленинградская выделяет 4,8 миллиарда рублей на совершенствование систем водоснабжения и канализации.

Информация об этом поступила из официального сообщения региональной администрации. Приоритетные работы реализуют в городах с особенно заметными коммунальными трудностями.

В Волхове продолжается строительство одного из крупнейших объектов по очистке воды в регионе, смета которого составляет приблизительно 7 миллиардов рублей.

График завершения строительства сдвинули: теперь окончание работ ожидается в декабре 2027 года.

В Выборге на 2026 год намечено начало проектных работ по модернизации системы водоснабжения.Проект предусматривает возведение новых водонапорных резервуаров, строительство современного комплекса для очистки воды и полное обновление насосной станции.

Комплексные обновления призваны обеспечить стабильное снабжение города водой.

Город Отрадное в настоящее время занимается проектными разработками масштабных очистных сооружений для канализации: их пропускная способность будет достигать 15 тысяч кубометров в сутки. В рамках проекта внедряются современные мембранные технологии. Ввод в эксплуатацию намечен на весну 2026 года.

В Кировске ведутся инженерные изыскания для установки новых канализационных очистных систем, в которых учтут действующую нагрузку городских сетей.

Эти работы планируют завершить к 2026 году. В итоге система канализации города станет более надёжной.

«Вопрос водоснабжения поставлен губернатором в приоритет, поэтому сегодня мы, при поддержке федерального бюджета, инвестируем миллиарды рублей в развитие инфраструктуры там, где проблема чувствуется наиболее остро.
Наша задача — довести каждый из этих проектов до конца и дать жителям устойчивый результат», — заявил вице-губернатор Евгений Барановский.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью