Не латать, а развивать: в 2026-м Ленобласть направит 4,8 млрд рублей на коммунальную инфраструктуру

В 2025 году область Ленинградская выделяет 4,8 миллиарда рублей на совершенствование систем водоснабжения и канализации.
Информация об этом поступила из официального сообщения региональной администрации. Приоритетные работы реализуют в городах с особенно заметными коммунальными трудностями.
В Волхове продолжается строительство одного из крупнейших объектов по очистке воды в регионе, смета которого составляет приблизительно 7 миллиардов рублей.
График завершения строительства сдвинули: теперь окончание работ ожидается в декабре 2027 года.
В Выборге на 2026 год намечено начало проектных работ по модернизации системы водоснабжения.Проект предусматривает возведение новых водонапорных резервуаров, строительство современного комплекса для очистки воды и полное обновление насосной станции.
Комплексные обновления призваны обеспечить стабильное снабжение города водой.
Город Отрадное в настоящее время занимается проектными разработками масштабных очистных сооружений для канализации: их пропускная способность будет достигать 15 тысяч кубометров в сутки. В рамках проекта внедряются современные мембранные технологии. Ввод в эксплуатацию намечен на весну 2026 года.
В Кировске ведутся инженерные изыскания для установки новых канализационных очистных систем, в которых учтут действующую нагрузку городских сетей.
Эти работы планируют завершить к 2026 году. В итоге система канализации города станет более надёжной.
«Вопрос водоснабжения поставлен губернатором в приоритет, поэтому сегодня мы, при поддержке федерального бюджета, инвестируем миллиарды рублей в развитие инфраструктуры там, где проблема чувствуется наиболее остро.
Наша задача — довести каждый из этих проектов до конца и дать жителям устойчивый результат», — заявил вице-губернатор Евгений Барановский.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».