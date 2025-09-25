«Партизанские» маршруты: зачем нужны «кукушки» и почему их не заменят «Ласточки»

Помимо известных «Сапсанов», «Орланов» и «Ласточек», на российских железных дорогах курсируют поезда с куда более колоритными неофициальными названиями: «кукушки», «подкидыши» и «поезда с тетками».

Эти поезда обслуживают пригородные маршруты, часто на неэлектрифицированных участках, и имеют свою уникальную историю.

Тепловоз и пара вагонов: суть «кукушки»

В отличие от электричек, «кукушки» перемещаются на сравнительно небольшие расстояния (до 200 км), следуя со всеми остановками.

На участках без контактной сети их роль выполняют дизель-поезда, такие как РА2 и РА3 «Орлан».

Однако там, где и они недоступны, используется простая схема: тепловоз и два-три вагона. Чаще всего это плацкартные, сидячие или общие вагоны.

Именно такие составы, курсирующие по малодеятельным линиям, и получили прозвища «кукушка», «подкидыш» или «поезд с тетками».

Последнее название связано с тем, что в отличие от электричек с парой контролеров, в «кукушках» обычно есть проводница на каждый вагон.

Свисток, похожий на кукушку: происхождение названия

Точное происхождение названия неизвестно, но наиболее вероятная версия связывает его со звуками паровозных свистков.

«В паровозные времена, свистки малосильных паровозов были больше похожи на звуки, издаваемые кукушкой, нежели на стандартное паровозное «ту-ту», — предполагает канал "ПОД СТУК".

Петергофская «Кукушка»: начало легенды

Термин «поезда-кукушки» связывают с 1864 годом, когда открылось пассажирское движение на участке Петергоф – Ораниенбаум.

Для удобства дачников в летний сезон назначался нештатный поезд из танк-паровоза и двухэтажного вагона.

Машинист, позволяя себе «вольности», хлестал паровоз самодельным кнутом с криком «Но, поехали!» и использовал нестандартный свисток.

«Свисток танк-паровоза больше похож на звуки кукушки, чем на привычный паровозный свисток», — отмечается в описании.

Сочетание необычного звука и поведения машиниста привело к тому, что дачная публика прозвала поезд «Кукушкой». Эта аналогия распространилась и на другие подобные поезда.