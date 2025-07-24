«Для тела — базовая гигиена»: как сохранить зрение, следуя простым правилам

Профессор подсказал, как за 20 секунд можно помочь глазам отдохнуть.

Долгая работа за компьютером — реальность для многих. Но что делать, чтобы свет от экрана и постоянная фокусировка не испортили зрение?

Оказывается, существуют простые, но часто игнорируемые правила.

Профессор, офтальмолог, д.м.н, руководитель клиники доктора Куренкова Вячеслав Куренков рассказал в беседе с порталом «Городовой», какие это правила.

«Правила, конечно, есть. И они достаточно просты, но, как и в случае с утренней зарядкой, соблюдают их единицы».

«Правило 20/20»: минута отдыха для ваших глаз

Главное правило для тех, кто проводит много времени перед экраном, — это правило «20/20». В чем его суть?

«Каждые 20 минут смотрите на расстояние примерно 5–6 метров (если есть возможность, переводите взгляд на линию горизонта) в течение 20 секунд», — объясняет профессор Куренков.

Это позволяет глазным мышцам, отвечающим за фокусировку, расслабиться и предотвратить перенапряжение.

Не забывайте моргать: как избавиться от синдрома сухого глаза

При работе за компьютером мы моргаем в два раза реже, что приводит к синдрому сухого глаза — ощущению песка в глазах, жжению и усталости.

«Простое осознанное моргание уже помогает глазам меньше страдать», — отмечает офтальмолог.

Осознанное усилие, направленное на то, чтобы чаще моргать, может существенно улучшить самочувствие.

Цифровой манекен: важность осанки и движений

Но забота о глазах — это лишь часть комплексного подхода.

«Не превращайтесь в цифрового манекена, который моргает раз в минуту и сидит, сгорбившись, как вопросительный знак», — призывает профессор.

Правильная посадка, расположение монитора чуть ниже уровня глаз и на расстоянии вытянутой руки, а также регулярные перерывы для движения — залог здоровья всего организма.

«Для тела — базовая гигиена: посадка, свет, движение».

«Глаза любят вдаль смотреть, а человек — двигаться»: золотое правило экранного времени

В конечном счете секрет прост:

«глаза любят смотреть вдаль, а человек — двигаться. Не забывайте ни о первом, ни о втором», — резюмирует профессор Куренков.

Внедрение этих простых привычек в рабочий процесс может значительно снизить нагрузку на зрение и улучшить общее самочувствие.

Минутный отдых стоит тысячи часов здоровья

Казалось бы, простые действия, но их выполнение требует осознанности и дисциплины.

«Соблюдают их лишь единицы», — констатирует эксперт.

Однако инвестиции в несколько минут в день ради здоровья глаз и тела окупаются сторицей.

Монитор — друг, а не враг: как подружиться с техникой

При правильном подходе компьютер становится не врагом зрения, а полезным инструментом.

Соблюдение простых рекомендаций поможет сохранить чёткость зрения и комфорт даже после долгого рабочего дня.