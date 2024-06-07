Не только «Ласточкино гнездо»: топ-5 малоизвестных достопримечательностей Крыма

Многие туристы, посещающие Крым, каждый год едут к одним и тем же достопримечательностям: горе Ай-Петри, «Ласточкиному гнезду» и многочисленным дворцам. Чтобы разнообразить отпуск, можно отправиться в менее популярные места.

Пещера Кизил-Коба

Эта достопримечательность в окрестностях села Перевальное покорит искателей приключений. Для туристов доступен 500-метровый участок с оборудованными дорожками. Сталактиты и сталагмиты самых разных форм заставят поверить, что вы находитесь в одном из фильмов про Индиану Джонса. Для любителей экстрима организуют экскурсию в самую отдаленную часть пещеры. В пути доведется плыть по реке и увидеть подземный водопад.

Гора Демерджи

Гора Демерджи недалеко от Алушты заинтересует фанатов мистической атмосферы. Местные скалы причудливых форм будто бы меняют свой облик при разном освещении и угле зрения. Некоторые путешественники называют достопримечательность местом силы и отмечают, что чувствуют там небывалый подъем энергии.

Источник фото: Legion-Media

Ферма Viva Lavanda

Тем, кто хочет привезти из путешествия не только приятные впечатления, но и красивые фото, стоит отправиться на ферму Viva Lavanda в горах Бельбекской долины. Летом местные лавандовые поля не уступают знаменитым прованским лугам во Франции. Там же можно приобрести натуральную косметику и побывать на аромадегустации эфирных масел.

Источник фото: Legion-Media

Музей «Подземный Севастополь»

В необычный музей превратили подземный бункер, построенный по приказу Иосифа Сталина в 1956 году. Он расположен на глубине 47 метров. Местные гиды проводят экскурсии и рассказывают о функционале мини-города под землей.

Ильяс-Кая

Те, кто всегда интересовался альпинизмом, но имеет соответствующего опыта, могут отправиться к скалистому массиву Ильяс-Кая, расположенному неподалеку от села Ласпи. Туристам предложат пройти тропу, проложенную вдоль горы. Она оборудована страховочным тросом и металлическими ступеньками. Самые смелые могут попробовать роупджампинг — прыжки с веревкой.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media