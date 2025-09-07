Городовой / Общество / Петербуржцы могут почувствовать себя жителя Вестероса: как приготовить блюда, которые ели Арья и Бес из «Игры престолов»
Петербуржцы могут почувствовать себя жителя Вестероса: как приготовить блюда, которые ели Арья и Бес из «Игры престолов»

Опубликовано: 7 сентября 2025 17:31
герои Престолов в Петербурге
Фото: Городовой.ру

Собрали самые популярные и ходовые рецепты.

В «Игре престолов» еда всегда была больше, чем просто едой. Пиршественные залы, запах жареного мяса, вино, разлитое по кубкам, — всё это создавало атмосферу мира, где на смену мечам и интригам приходил вкус праздника.

Джордж Мартин описывал трапезы так ярко, что у читателей текла слюна. И сегодня каждый может повторить культовые блюда Вестероса у себя дома, без магии и поваров из Королевской Гавани.

Печенье Арьи

«Она тихонько своровала одно печенье… Внутри оказались орехи, сухофрукты и сыр».

Ингредиенты:

  • слоёное тесто — 1 упаковка
  • мягкий творожный сыр (или фета) — 150 г
  • яблоки кисло-сладкие — 2 шт.
  • грецкие орехи — горсть
  • мёд — 2 ст. л.
  • яйцо — 1 шт. для смазывания

Как готовить: Тесто раскатайте и нарежьте кружки. В центре сделайте небольшое углубление. Края смажьте взбитым яйцом. В центр положите ложку сыра, сверху ломтики яблок. Полейте мёдом, посыпьте орехами. Выпекайте при 190 °C около 20–25 минут, пока края не станут золотистыми.

Кукурузные оладьи Тириона

«Тирион слушал песни вполуха, налегая на кукурузные оладьи…»

Ингредиенты:

  • кукуруза консервированная — 1 банка (300 г)
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 3 ст. л.
  • молоко — 3 ст. л.
  • соль, перец — по щепотке
  • масло для жарки

Как готовить: слейте жидкость с кукурузы. В миске взбейте яйцо, добавьте молоко, муку, соль и перец. Перемешайте до однородного теста и всыпьте кукурузу. Разогрейте сковороду, выложите тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Тыквенный суп Неда Старка

«Густой сладкий суп, сваренный из тыквы разных видов».

Ингредиенты:

  • тыква — 1 кг
  • морковь — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • куриный или овощной бульон — 1 л
  • мускатный орех — щепотка
  • корица — щепотка
  • соль — по вкусу
  • тыквенные семечки для подачи

Как готовить: тыкву и морковь нарежьте кубиками. Лук мелко порежьте и обжарьте до мягкости в кастрюле.

Добавьте овощи, залейте бульоном, варите 20 минут до готовности. Измельчите суп блендером до пюре, добавьте специи и посолите. Подогрейте, не доводя до кипения. Перед подачей посыпьте семечками.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
