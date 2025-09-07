Петербуржцы могут почувствовать себя жителя Вестероса: как приготовить блюда, которые ели Арья и Бес из «Игры престолов»

В «Игре престолов» еда всегда была больше, чем просто едой. Пиршественные залы, запах жареного мяса, вино, разлитое по кубкам, — всё это создавало атмосферу мира, где на смену мечам и интригам приходил вкус праздника.
Джордж Мартин описывал трапезы так ярко, что у читателей текла слюна. И сегодня каждый может повторить культовые блюда Вестероса у себя дома, без магии и поваров из Королевской Гавани.
Печенье Арьи
«Она тихонько своровала одно печенье… Внутри оказались орехи, сухофрукты и сыр».
Ингредиенты:
- слоёное тесто — 1 упаковка
- мягкий творожный сыр (или фета) — 150 г
- яблоки кисло-сладкие — 2 шт.
- грецкие орехи — горсть
- мёд — 2 ст. л.
- яйцо — 1 шт. для смазывания
Как готовить: Тесто раскатайте и нарежьте кружки. В центре сделайте небольшое углубление. Края смажьте взбитым яйцом. В центр положите ложку сыра, сверху ломтики яблок. Полейте мёдом, посыпьте орехами. Выпекайте при 190 °C около 20–25 минут, пока края не станут золотистыми.
Кукурузные оладьи Тириона
«Тирион слушал песни вполуха, налегая на кукурузные оладьи…»
Ингредиенты:
- кукуруза консервированная — 1 банка (300 г)
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3 ст. л.
- молоко — 3 ст. л.
- соль, перец — по щепотке
- масло для жарки
Как готовить: слейте жидкость с кукурузы. В миске взбейте яйцо, добавьте молоко, муку, соль и перец. Перемешайте до однородного теста и всыпьте кукурузу. Разогрейте сковороду, выложите тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Тыквенный суп Неда Старка
«Густой сладкий суп, сваренный из тыквы разных видов».
Ингредиенты:
- тыква — 1 кг
- морковь — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- куриный или овощной бульон — 1 л
- мускатный орех — щепотка
- корица — щепотка
- соль — по вкусу
- тыквенные семечки для подачи
Как готовить: тыкву и морковь нарежьте кубиками. Лук мелко порежьте и обжарьте до мягкости в кастрюле.
Добавьте овощи, залейте бульоном, варите 20 минут до готовности. Измельчите суп блендером до пюре, добавьте специи и посолите. Подогрейте, не доводя до кипения. Перед подачей посыпьте семечками.