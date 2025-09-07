«Спасибо скажите, что не дважды!» Бесценная реакция петербуржцев на рост цен на проезд

В Смольном объяснили подорожание транспорта с 8 августа, а в комментариях начался народный суд.

С 8 августа проезд в метро подорожает до 86 рублей, в наземке — до 80. Власти Петербурга называют повышение «скромным» — всего 6,5%.

Но горожане считают иначе. Потому что они не калькуляторы — они живые люди, которые устали молчать.

«Даже в Москве дешевле!»

Половина комментариев — это простое, но убийственное сравнение: в Москве — проездной дешевле, метро открывают, автобусы ходят чаще. «В Питере только проезд перегнал столицу, а развитие транспорта где?» — спрашивает один из комментаторов.

Вспоминают, что и за пересадку в Москве не берут, и проездной у них полноценный, а не с лимитом на метро.

«Где наши деньги?»

Многие не верят официальной версии: что мол, инфляция, тарифы, всё по науке. Люди пишут: «Проезд был прибыльным. Зачем повышать?» и предлагают свои меры — от сокращения штата чиновников до «отставки всех, кто это придумал».

Кто-то даже припомнил, как в советское время за 5 копеек можно было проехать полгорода — и не ныли.

«Буду ездить зайцем. Из принципа»

Повышение цен — это не просто цифры. Это нервы. Один комментатор признаётся: зарплата не меняется, всё дорожает — так что поездки сократит, будет ходить пешком или «проедет пару остановок без билета».

И таких — десятки. Общественный транспорт для петербуржцев — не комфорт, а необходимость. А теперь, по сути, ещё и роскошь, отмечают читатели Fontanka.

«Пусть чиновники на автобус сядут!»

Звучит и прямой вызов Смольному. Люди устали от «примеров с Москвой» и просят начать с простого: дайте нормальную наземку, уберите часовые ожидания, разберитесь с вечными сбоями «Подорожника».

Пока этого нет, любые объяснения звучат как издёвка, как и посыл: «Спасибо скажите, что не дважды!»

Итог один: люди недовольны не только самой цифрой. Люди чувствуют, что их в очередной раз не услышали. И высказались — жёстко, громко, местами зло. Потому что наболело.