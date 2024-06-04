Анапа, Сочи или Крым: где море лучше и чище

Если хотите отлично отдохнуть на море на российском юге, важно правильно выбрать курорт. Как правило, в качестве вариантов рассматривают Анапу, Сочи и Крым. И купание в каждом из этих мест будет иметь свои особенности. О них рассказал путешественник со стажем.

Экология

По мнению туриста, отыскать чистые воды как в Краснодарском крае, так и в Крыму очень сложно. В водоемы сливают сточные воды. Также не в плюс идет большое количество портовой инфраструктуры. Тем не менее вода в одном из городов все же менее загрязнена.

«Из всех курортных городов, выигрывает Сочи. Там перед олимпиадой 2014 года провели масштабную реконструкцию очистных сооружений. Это позволяет предположить, что сточные воды в этом городе не такие грязные как в Анапе или Крыму», — пишет тревел-блогер.

Источник фото: Legion-Media

А вот в Геленджик россиянин ехать не советовал. Из-за застоя воды в бухте и большого количества людей там складывается не лучшая экологическая обстановка.

Обратные течения

Обратные течения или тягуны представляют большую опасность для отдыхающих. Они могут утянуть человека глубоко в море прямо с берега. Чтобы выплыть, нужно грести не к пляжу, а вдоль него.

В прошлом году из-за природного явления в Анапе и ее пригородах закрывали пляжи несколько раз. Именно там выше риск встретиться с тягунами.

Источник фото: Legion-Media

Медузы

Этих морских обитателей многие недолюбливают. И не зря, ведь они могут ужалить. Тревел-блогер заявляет, что больше опасных медуз можно встретить в Крыму:

«На черноморском побережье Краснодарского края они тоже есть, но не в таких количествах как на полуострове».

Сели и оползни

Природные катаклизмы — еще одна неприятность, которая может сильно омрачить отпуск. Если в Крыму такие явления — редкость, то в Сочи они теперь случаются каждый год. По словам туриста, виной всему изменения ландшафта, которые были произведены во время строительства объектов инфраструктуры для олимпиады.

Несмотря на существующие минусы, более предпочтительным местом для отдыха тревел-блогер все же назвал Крым.

«Там намного красивее природа. Цвет воды, воздух. Могу перечислять до бесконечности», — отметил автор Дзен-канала «Краснодарская жизнь».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media