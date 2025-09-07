От Варшавского вокзала до Лондона и Ниццы: тайны легендарного «Nord-Express»

Для высшего общества такие путешествия символизировали статус и открывали доступ к лучшим курортам и культурным центрам.

В конце XIX — начале XX века поездки из Санкт-Петербурга и Москвы в Европу стали реальностью. Раньше такое путешествие казалось подвигом, а тогда для определенного круга людей — это было обычным делом.

Появились расписания в газетах, а на вокзалах Варшавский (в Петербурге) и Курский (в Москве) продавали билеты на поезда, которые везли путешественников в самые разные европейские столицы.

Волшебство международных экспрессов

Главную роль в этом играл международный оператор Compagnie Internationale des Wagons-Lits, или коротко CIWL. Это компания организовала поезда-экспрессы высочайшего класса.

Они связывали российские железные дороги с европейской сетью. Пересадки происходили на границе — в Вержболово с российской стороны и Эйдткунен с немецкой.

Там менялся стандарт ширины колеи, поэтому пассажирам приходилось пересаживаться, но все было организовано очень удобно, пишет transportationhistory.org.

Северный экспресс — по пути к роскоши и скорости

Самый знаменитый поезд тех лет — «Nord-Express» или Северный экспресс. В конце XIX века он обещал доставить пассажиров из Петербурга в Париж примерно за 60 часов.

Для того времени это было настоящим прорывом. К 1914 году время пути сократилось почти на 16 часов — поезд добирался до Парижа всего за 44 часа 15 минут, пишет qr.urfu.ru.

Такое расписание было очень точным: уход с Варшавского вокзала в 19:45, прибытие в Берлин на следующий день ближе к 23 часам, а в Париж уже к 16:00 второго дня.

Кроме того, часть вагонов Северного экспресса не ехала в Париж, а шла до бельгийского Остенде. Там пассажиры пересаживались на паром и попадали в Лондон.

Поезд великих князей и Лазурный берег

Еще один знаковый поезд — Wien–Nizza–Cannes-Express. Он ходил с 1896 по 1939 год. Его называли «Поездом великих князей», потому что там ездили высокопоставленные аристократы.

Этот поезд соединял Центральную Европу с Французской Ривьерой, то есть Лазурным берегом, где отдыхали самые богатые.

Из Петербурга дорога занимала несколько суток, но уровень комфорта и престиж поездки были на высшем уровне.

Вена и Берлин — важные европейские ворота

Если смотреть на карту, то главным транспортным коридором из России в Европу была Варшавско-Венская железная дорога.

Она — вторая старейшая в империи — открылась еще в 1840 году и стала ключевой магистралью на южных международных маршрутах.

Вена была важным пунктом для дипломатов, музыкантов, ученых и просто путешественников. Это был главный город Габсбургской империи и своего рода ворота в Центральную Европу.

Берлин же был главным транзитным центром. После пересечения границы Петербург почти сразу связывался с Берлином — за 27–28 часов. Здесь можно было пересесть на поезда в другие города.

Путешествия без компромиссов: комфорт на высоте

Международные поезда того времени сложно сравнить с привычными нам плацкартными или купейными вагонами. Wagons-Lits предлагал совершенно иной уровень комфорта, пишет источник.

Купе были обиты мягкими диванами, интерьер напоминал скорее уютный гостиничный номер, чем поезд. Еще одна изюминка — вагоны-рестораны с изысканной кухней.

Покупая билет в Петербурге, пассажир получал не только маршрут и расписание, но и красочно иллюстрированные путеводители. В них подробно рассказывали о городах, где поезд делал остановки.