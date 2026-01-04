Не успели начаться: в Петербурге пресекли 385 утечек — Беглов о роли современных методов

В 2025 году в Санкт-Петербурге при помощи роботизированных устройств был проведён мониторинг 19 километров трубопроводов. Об этом сообщил глава города Александр Беглов. Современные приборы оценивали остаточную толщину труб, находили участки с признаками коррозии и позволяли своевременно проводить профилактический ремонт.
Параллельно с этими роботами круглосуточно работали датчики, которые фиксируют изменения в уровне шума теплоносителя. Это помогает обнаружить возможные места утечек на начальной стадии, ещё до появления воды на поверхности. Благодаря этому удаётся снизить расход ресурсов, уменьшить расходы на ремонт и повысить уровень безопасности для горожан.
По данным на сегодняшний день, на обслуживании в организации «ТЭК СПб» находится 2334 датчика. Эти устройства размещены на 616 километрах трубопроводов. За этот период при их помощи удалось предотвратить 385 случаев утечек.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».