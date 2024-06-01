Не все дозволено: какие правила нужно соблюдать в нудистских отелях

Побывать на нудистском пляже для некоторых — табу. Однако в мире находятся люди, которые не стесняются показывать себя во всей красе. И их немало. Для самых смелых есть даже специальные отели. Но гостей там просят соблюдать правила. О них рассказала владелица одной из нудистских гостиниц на Карибских островах Кари Джейн.
Одежда — только для особых случаев
Носить одежду на территории отеля нельзя. Но бывают исключения, например, если погода резко испортилась и температура воздуха понизилась. Дресс-код не предполагает ношение нижнего белья. Допускаются купальники, обычная футболка и джинсы.
Обязательный душ
Все постояльцы гостиницы должны соблюдать гигиену. Если гости захотят окунуться в бассейн или залезть в ванну с гидромассажем, то сперва должны ополоснуться. Это поможет смыть остатки песка после пляжа, масло для тела или солнцезащитный крем. Благодаря этому вода дольше остается чистой.
Полотенца
Гостям непременно предложат множество полотенец на выбор. Их используют не только для того, чтобы обтереться после водных процедур, но и стелят на лежаки и бортики бассейнов. Эта рекомендация также обусловлена правилами гигиены. Кроме того, так вы снизите риск возникновения простуды.
Глаза в глаза
Нарочито разглядывать тела других людей в нудистских отелях считается дурным тоном. Во время диалога постояльцы должны смотреть друг другу в глаза. Также лучше воздержаться от комментариев по поводу внешности гостей. Это касается как осуждения, так и комплиментов. Лучше говорить на нейтральные темы — о погоде или планах на отпуск.
Не акцентировать внимание на наготе
Не приветствуется намеренная демонстрация фигуры, фривольные жесты и позы. Это может смутить или даже рассмешить других гостей. Как пояснила владелица отеля, нудизм — это про свободу от ношения одежды и чувство раскрепощенности, а не про сексуальность.
«Любая сексуальная активность в общественных местах не только оскорбительна… она противозаконна. Никто не хочет этого видеть», — отметила бизнесвумен в интервью Daily Mail.
Источник фото: Legion-Media