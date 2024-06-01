Не все дозволено: какие правила нужно соблюдать в нудистских отелях

Побывать на нудистском пляже для некоторых — табу. Однако в мире находятся люди, которые не стесняются показывать себя во всей красе. И их немало. Для самых смелых есть даже специальные отели. Но гостей там просят соблюдать правила. О них рассказала владелица одной из нудистских гостиниц на Карибских островах Кари Джейн.

Одежда — только для особых случаев

Носить одежду на территории отеля нельзя. Но бывают исключения, например, если погода резко испортилась и температура воздуха понизилась. Дресс-код не предполагает ношение нижнего белья. Допускаются купальники, обычная футболка и джинсы.

Обязательный душ

Все постояльцы гостиницы должны соблюдать гигиену. Если гости захотят окунуться в бассейн или залезть в ванну с гидромассажем, то сперва должны ополоснуться. Это поможет смыть остатки песка после пляжа, масло для тела или солнцезащитный крем. Благодаря этому вода дольше остается чистой.

Источник фото: Legion-Media

Полотенца

Гостям непременно предложат множество полотенец на выбор. Их используют не только для того, чтобы обтереться после водных процедур, но и стелят на лежаки и бортики бассейнов. Эта рекомендация также обусловлена правилами гигиены. Кроме того, так вы снизите риск возникновения простуды.

Источник фото: Legion-Media

Глаза в глаза

Нарочито разглядывать тела других людей в нудистских отелях считается дурным тоном. Во время диалога постояльцы должны смотреть друг другу в глаза. Также лучше воздержаться от комментариев по поводу внешности гостей. Это касается как осуждения, так и комплиментов. Лучше говорить на нейтральные темы — о погоде или планах на отпуск.

Не акцентировать внимание на наготе

Не приветствуется намеренная демонстрация фигуры, фривольные жесты и позы. Это может смутить или даже рассмешить других гостей. Как пояснила владелица отеля, нудизм — это про свободу от ношения одежды и чувство раскрепощенности, а не про сексуальность.

«Любая сексуальная активность в общественных местах не только оскорбительна… она противозаконна. Никто не хочет этого видеть», — отметила бизнесвумен в интервью Daily Mail.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media