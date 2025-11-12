Не яхта, а скамья подсудимых: бизнесмен ответит за аварию у Яхтенного моста

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела против местного предпринимателя, связанного с инцидентом, произошедшим в августе 2025 года.
Дело было возбуждено по факту предоставления в аренду незарегистрированного маломерного судна, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следственных органов, мужчина допустил, чтобы плавательным средством управляла женщина, не имеющая соответствующих прав.
Вечером 3 августа 2025 года на реке Большая Невка, в районе Яхтенного моста, арендованное судно столкнулось с другим маломерным плавсредством.
За штурвалом второго судна находился опытный судоводитель, а на борту также были пассажиры. В результате происшествия никто не получил травм.
Материалы следствия переданы в суд, обвинительное заключение по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации утверждено. Теперь предприниматель предстанет перед судом за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
Ранее стало известно ещё об одном случае столкновения плавсредств — в этот раз на канале Грибоедова. На одном из судов находились пассажиры, разбирательство по данному происшествию ведёт транспортная прокуратура.