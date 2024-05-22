Шведский стол по-советски: как кормили детей в школах и лагерях в СССР

Нынешняя система питания в школьных столовых давно утверждена, дети к ней привыкли и сломя голову летят в любимую столовую, норовя урвать лишнюю порцию. А вот многие выходцы из советского союза, сравнивая, с тоской вспоминают, как кормили в школах во времена СССР.

Несмотря на то, что нормы рациона учащихся начали утверждать в крайне нестабильных условиях кризиса и послевоенной разрухи (не говоря уже о дефиците провизии), они сразу прижились и успешно реализовывались во всех школах союза. По всей стране предварительно были созданы НИИ Охраны здоровья детей. В них-то и составлялись меню для образовательных учреждений.

Источник фото: Кадр из к/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Elena Mayorova/Globallookpress.com

В рацион входили супы, овощи (на пару, тушеные, свежие), рыба, мясо, десерты, молоко и производная продукция, выпечка. Особенно школяры любили пышные теплые оладушки со сгущенкой, испеченные почти по-домашнему. На столах бывали разные мясные рулеты, запеканки, голубцы, плов, вареники и пельмешки. На сладкое дети получали молочные коржики, пирожки, муссы, желе. Среди напитков популярностью пользовались кисели, компоты и фирменное советское какао.

Схема "кормления" учеников отличалась от современной значительно. Да, коллективные посещения столовой, когда учитель приводит класс на завтрак или обед, были в приоритете. На столах для каждого уже была приготовлена порция. Но были и другие варианты. Старшеклассники, к примеру, любили систему "саморасчета", которая напоминает шведский стол. На разных столах размещались конкретные типы блюд: супы, салаты, второе, напитки, выпечка. Каждый брал то, что ему приглянулось, обедал, а после оплачивал конкретные съеденные позиции, относя деньги в специальную кассу-копилку.

Источник фото: Кадр из к/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Business Online/Andrey Titov/Globallookpress.com

В некоторых школах блюда подавались исключительно на ленте раздачи, с которой школьники могли брать нужную еду. После трапезы грязную посуду аккуратно складывали на поднос и относили на другую ленту, которая увозила чашки с тарелками в мойку. В учреждениях, где столовых не было (да, и такие существовали в СССР), обязательно работал буфет. Родители давали отпрыску мелочь на перекус и были спокойны, что голодным он в школе не останется. 15-20 копеек вполне хватало на чай, бутерброды и пирожные.

Источник фото: Кадр из к/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"