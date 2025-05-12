Необычные факты о названиях Петербурга: где правда, а где ложь?

Санкт-Петербург — город с богатой и сложной историей, которая отражается не только в его архитектуре и культуре, но и в названиях, которые он носил за более чем три столетия своего существования.

От основания крепости Петром I в 1703 году и до наших дней город менял имена, каждое из которых связано с важными историческими событиями и символами эпохи.

В этом тесте мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете необычные и порой удивительные факты о названиях Петербурга. Будьте внимательны — некоторые утверждения могут звучать правдоподобно, но окажутся ложью!