Петербург, которого больше нет: история трех вокзалов города, которые закрыли за ненадобностью

Какие три вокзала Санкт-Петербурга навсегда исчезли с карты города и почему?

В Санкт-Петербурге было немало вокзалов, которые играли важную роль в транспортной системе города. Однако судьба некоторых из них сложилась не самым лучшим образом — они были закрыты за ненадобностью и перепрофилированы.

Варшавский вокзал: от царской резиденции до ТРЦ

Вокзал был открыт в 1853 году. Построен по проекту архитектора К. А. Скаржинского для железной дороги от столицы до царской резиденции в Гатчине. После пути проложили до Пскова, затем до Варшавы (отсюда и название). Отдельная ветка до прусской границы (Ландварово — Вержболово) соединила Санкт-Петербург со столицами европейских государств.

Невысокая популярность и превращение в ТРЦ

При изучении его истории становится ясно, что особой популярностью он не пользовался. Например, во время первой мировой войны из-за его малого пассажиропотока именно этот вокзал принимал поезда с ранеными. В советское время финальной точкой сообщения была ГДР.

Как пишет spb.kp.ru, постепенно маршруты отменялись, пока в 2001 году вокзал не закрыли на реконструкцию и не переделали в ТРЦ, а позже и в фудмолл.

Охтинский вокзал: от заработка до трамвайных путей

Находился на Большой Охте на месте нынешнего дома № 36 по проспекту Металлистов. Строительство дороги началось в июне 1891 года. Официальное открытие состоялось 14 сентября 1892 года. Регулярное движение было открыто 1 октября 1892 года. Железная дорога была узкоколейной.

Коммерческие цели и перепрофилирование под трамвайное движение

Вокзал был построен с коммерческой целью заработка, движение ограничивалось селом Ириновка, при этом активное движение наблюдалось между Охтинскими заводами и активно строящимся Ржевским полигоном.

В 1923 году Ириновская железная дорога была перешита на широкую колею и замкнута на Финляндский вокзал. Движение поездов по узкой колее на участке ст. Охта — Ржевка сохранялось до 1926 года включительно, а затем на ее месте были уложены трамвайные пути и открыто движение городских трамваев.

Коммерческая неуспешность и изменение транспортной инфраструктуры привели к закрытию вокзала и его перепрофилированию.

Приморский вокзал: наводнение и перенос на Финляндский вокзал

Он располагался на месте нынешнего дома №15 по Приморскому проспекту, недалеко от современной станции метро «Черная речка».

Линия от вокзала отходила на север в направлении Коломяжского моста (через Черную речку), а после моста разветвлялась на 3 направления: 1 — на запад, сливалась с существующей ныне линией в районе современной станции «Новая Деревня»; 2 — на север, линия шла вдоль нынешнего Коломяжского проспекта до Озерков; 3 — на восток, соединительная линия Приморского и Финляндского вокзалов.

Разрушительное наводнение и перенос движения

В результате наводнения 1924 года вокзал и линия существенно пострадали. К тому же переезды на товарной линии, проходившей в уровне улиц, мешали работе гужевого транспорта.

Во второй половине 1920-х годов вокзал был демонтирован, а отправление поездов перенесено на Финляндский вокзал.

История этих трех вокзалов является частью истории Санкт-Петербурга. Они напоминают о том, как менялся город и его транспортная система.