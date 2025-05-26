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Нитраты выходят? Почему картошка синеет после варки (несколько версий)

Опубликовано: 26 мая 2025 09:15
Картофель
Нитраты выходят? Почему картошка синеет после варки (несколько версий)
Фото: Городовой.ру

Такую обычно не подают к столу, а отправляют в урну.

Случай, когда отварной картофель приобретает синеватый оттенок, может озадачить кого угодно. Одно дело когда она покупная, сразу невольно думаешь, что ее чем-то опрыскали.

А если это ваша собственная, домашняя картошка, которую вы считали экологически чистой... Как показала история одной дачницы, дело может быть не только в сорте, но и в удобрении — и даже в кухонных хитростях домочадцев.

По словам автора заметки, картофель сорта «Удача», выращенный на собственном участке, после варки внезапно стал сине-фиолетовым. Причина? Возможно, весной для подкормки использовали синее комплексное удобрение с микроэлементами. Цвет порошка насторожил хозяйку ещё тогда, но его эффект она поняла только в момент, когда увидела блюдо на столе.

Покупная картошка, приготовленная в тот же день, осталась светлой. Это и стало поводом задуматься: не сыграло ли удобрение ключевую роль?

Или всё же кто-то подшутил и добавил в кастрюлю что-то ещё — например, красный лук, который действительно способен повлиять на цвет блюд, особенно при взаимодействии с крахмалом и йодированной солью.

Среди других возможных причин — особенности сорта (вспомним «Синеглазку» и «Чугунку»), избыток железа или меди в почве, а также реакция крахмала с минералами при варке. В некоторых случаях даже щелочная вода может сыграть роль.

Как бы то ни было, на вкус картошка не изменилась. А курьёзный случай теперь вызывает не тревогу, а улыбку — и напоминает: иногда даже в тарелке с картошкой можно встретить маленькое научное чудо.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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