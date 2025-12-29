Городовой / Полезное / Норвежцы уже 10 лет делают теплые полы без отопления: не мучаются как мы в 30-градусные морозы
Норвежцы уже 10 лет делают теплые полы без отопления: не мучаются как мы в 30-градусные морозы

Опубликовано: 29 декабря 2025 14:30
сканди дом
Фото: Городовой.ру

Сканди-секреты для тех, кто любит уют.

Хотите ходить босиком по полу, который держит тепло даже в лютый мороз, без сумасшедших счетов за отопление? Секрет не в мощности котла, а в «термосе» под вашими ногами. Норвежцы уже десять лет используют эту технологию, превращая фундамент в тепловую ловушку.

Весь фокус — в двойном слое экструдированного пенополисторола под основанием дома. Его толщина доходит до 150 мм, тогда как в типовом российском строительстве часто ограничиваются 50 мм или вообще экономят на утеплителе. Эта разница снижает теплопотери почти вдвое.

Конструкция «пирога» пола выглядит как инженерный проект: утрамбованный песок, бетонная плита, гидроизоляция, мощный утеплитель, армированная стяжка и фольгированная подложка, отражающая инфракрасное излучение обратно в помещение. Финишное покрытие — плитка или ламинат с высокой теплоемкостью — аккумулирует тепло.

В результате теплоносителю в контуре достаточно температуры всего в 45–50 градусов, чтобы пол оставался комфортным даже в -30°C за окном. Система отопления работает в щадящем режиме, а вы получаете равномерное тепло без холодных мостиков. Иногда решение — не греть сильнее, а просто не выпускать тепло.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
