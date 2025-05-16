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«Ножки болят»: что нужно знать, отправляясь в Петергоф

16 мая 2025 14:31
Петергоф, фонтан
«Ножки болят»: что нужно знать, отправляясь в Петергоф
globallookpress/ Константин Кокошкин

В выходные в Петергофе, как обычно в мае, состоится грандиозный праздник.

Весенний праздник фонтанов в Петергофе — это всегда что-то особенное. Праздник с нетерпением ждут как петербуржцы, так и гости города.

В этом году, 17 мая, в Нижнем парке пройдет праздник под названием «Самсон. Возрождение», который расскажет историю главного фонтана Петергофа. Стоит ли посещать музей под открытым небом, и какие минусы и плюсы есть у него? Посмотрим, что говорят люди, которые посетили парк.

Немного о празднике

Фонтан «Самсона, разрывающего пасть льва» — это не просто красивая скульптура, а символ Петергофа и даже всей России. Он олицетворяет силу и победу нашей страны над всеми врагами, особенно после Великой Отечественной войны.

Во время оккупации Ленинграда немцами, скульптура была разрушена, а оригинальные чертежи, по которым ее сделали, пропали. Казалось, что «Самсон» навсегда исчезнет из парка. Но скульптор Василий Симонов взялся за сложную задачу — сделать фонтан заново, хотя у него не было ни чертежей, ни точных данных. Помогли старые фотографии, которые собирали буквально со всей страны.

В 1947 году обновленный «Самсон» снова занял свое место в парке, передает сайт музея. Для многих это стало символом возрождения и надежды после страшных лет войны.

Что будет на празднике в 2025 году

В этом году праздник посвящен не только фонтанам, но и памяти тех, кто восстанавливал Петергоф после войны. В программе — музыка, театральные постановки и экскурсии, где расскажут, как именно возвращали к жизни «Самсона» и весь парк.

Что говорят туристы

Отзывы петербуржцев и гостей города говорят о том, что недостатков у парка практически нет. Чаще всего люди недовольны ценой, большими толпами в парке, а также тем, что за один день очень сложно осмотреть все в музейном комплексе.

«Шикарно, не обозримо красивое пространство. Много ходьбы, ножки болят», — отмечают посетители на сайте отзовик.

Также недостатком туристы считают отсутствие мест, где можно укрыться от дождя и необоснованные цены на перекусы в парке. Так что лучше взять с собой перекус и зонтик, чтобы ничто не омрачило впечатления от этого прекрасного места. Впрочем, один из отзывов говорит сам за себя:

«Достоинства: то, что этот парк существует. Недостатки: не искала», — отметила туристка.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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