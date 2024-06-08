О черноморском побережье позабудете: топ-5 лучших курортов Азовского моря

Пока пляжи Сочи, Адлера и Анапы ломятся от туристов, на курортах Азовского моря все еще можно найти свободные уголки. Да и в разгар сезона — в июле и августе — там обычно не так многолюдно, как на Черноморском побережье. Если не хотите бороться за место под солнцем, рассмотрите для посещения следующие курорты.

Голубицкая

Эта станица знаменита своими широкими песчано-ракушечными пляжами. Наиболее известны: Центральный, «Морская волна», «Бочка» и «Золотая рыбка». Вход бесплатный, причем инфраструктура там отнюдь не хромает. Есть и кафе, и лежаки, и навесы от солнца. Водные развлечения тоже имеются. А если отправиться в окрестности, можно встретить и безлюдные места.

Источник фото: Legion-Media

Пересыпь

Рядом с Голубицкой есть поселок Пересыпь. Местные пляжи называют комфортными и хвалят за чистую воду. Заход в воду плавный, поэтому сюда часто приезжают семьи с детьми. Тем, кто хочет отдохнуть от людей, стоит прогуляться к диким пляжам по берегу или над обрывом. К морю можно спуститься по деревянным лестницам.

Для любителей наблюдать за первозданной природой есть кемпинги с частными пляжами. Один из наиболее популярных — «Посейдон». Те, кто остановится на территории, могут пройти к воде бесплатно, остальным придется заплатить 400 рублей, чтобы покупаться.

Кучугуры

Если нужна более развитая инфраструктура, нужно отправляться в поселок Кучугуры на Таманском полуострове. Главным плюсом моря в этом районе считают тот факт, что вода не застаивается, а потому она более чистая. Зато часто бывает ветрено, отчего поднимаются волны.

С детьми можно посетить парк аттракционов «Емеля», а взрослых может заинтересовать картинг.

Источник фото: Legion-Media

Ейск

В городе есть множество пляжей на любой вкус. Любителей поплавать на глубине может заинтересовать «Молодежный» на Ейской косе. Вход в воду там резкий, что нетипично для Азовского моря. В то же время на пляже «Детский» придется пройти несколько сотен метров, чтобы поплавать. Зато детям там плескаться — одно удовольствие.

Должанская

В это поселение приезжают ради знаменитой Должанской косы. Это особо охраняемая территория, поэтому большая ее часть не застроена. Глубина начинается прямо с берега. С детьми же можно отправиться на пляжи «Казачий берег» или «Золотой берег».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media