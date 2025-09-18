Городовой / Город / От зумеров до перегруженных: почему петербургские сотрудники имитируют бурную деятельность и как это остановить
От зумеров до перегруженных: почему петербургские сотрудники имитируют бурную деятельность и как это остановить

Опубликовано: 18 сентября 2025 20:32
Гостворкинг
globallookpress/ Andrey Arkusha

«Психологическая миграция» или лень: что это за новое явление? И что об этом говорят сами горожане?

В современных рабочих коллективах все чаще наблюдаются явления, которые выглядят как активная деятельность, но на самом деле подрывают эффективность команды.

Речь идет о «психологической миграции» и «гостворкинге», о чем пишет издание 360.ru.

«Психологическая миграция»: когда тело в офисе, а мысли — далеко

Под «психологической миграцией» специалисты понимают ситуацию, когда сотрудник физически присутствует на рабочем месте, но его ум занят совсем другими вещами.

Такой человек выполняет задачи автоматически, без должного вовлечения и энергии, постепенно теряя свою ценность для компании.

“Это самая опасная точка. Сотрудник не подает заявление на увольнение, а значит, работодатель может попытаться вернуть его в строй”,— предупреждают эксперты.

Гостворкинг: искусство имитации

Гостворкинг — это умение мастерски изображать бурную деятельность. Работник может проводить фиктивные совещания, создавать видимость постоянной занятости звонками или перепиской, при этом реальные результаты его труда остаются нулевыми.

Причины и поколения

Подобное поведение часто является следствием выгорания, низкой мотивации, перегрузки или ощущения несправедливости.

"Совершенно верное замечание, когда ты "выгоревший" угроза увольнения воспринимается как "свет в конце тоннеля", — говорят работники.

Отмечено, что имитация занятости особенно распространена среди представителей поколения Z: исследования показывают, что до 80% зумеров хотя бы иногда прибегают к «гостворкингу».

При этом многие не видят в этом ничего плохого.

"От работника почему-то ждут, чтобы он должен работать с душей и горящими глазами. Но в этом случае и работодатель должен платить работнику вознаграждение с душой и горящими глазами", — пишут горожане.

"У нас вся дума такая, и ничего..."

Как бороться с невидимой угрозой?

Для предотвращения подобных проблем руководителям рекомендуется выстраивать прозрачную систему оценки труда, поддерживать открытый диалог с коллективом и подавать личный пример.

Если же сотрудник сознательно имитирует работу, вернуть его в процесс бывает крайне сложно. В таких случаях часто единственным решением становится увольнение или обращение к терапии.

Автор:
Ксения Пронина
Город
