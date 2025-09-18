Городовой / Город / Современный «Балтиец» на красной линии метро: в Петербурге поезда в метро разделят по цветам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Современный «Балтиец» на красной линии метро: в Петербурге поезда в метро разделят по цветам

Опубликовано: 18 сентября 2025 20:01
Метро в Петербурге
Современный «Балтиец» на красной линии метро: в Петербурге поезда в метро разделят по цветам
globallookpress/ Shatokhina Natalia; NEWS.ru

Петербуржцы уже оценили улучшения: вагоны тише, просторнее, посадка и высадка быстрее. В ближайшие годы модернизация электропоездов продолжится.

В электродепо «Автово» Петербурга недавно прибыл последний, 37-й по счету состав современных поездов «Балтиец» для красной линии метро, известной также как Кировско-Выборгская.

Это стало итогом масштабной программы по обновлению подвижного состава, которая длилась более трех лет и началась в сентябре 2020 года с поступления первого такого состава.

Теперь на красной линии полностью заменены старые поезда, пишет Фонтанка.

Что за «Балтиец»

«Балтиец» — одна из самых современных моделей поездов, сообщал МК.

Каждый состав вмещает почти полторы тысячи пассажиров, при этом сделаны широкие дверные проемы, чтобы люди быстрее входили и выходили.

В вагонах предусмотрены места для маломобильных граждан, что делает поездку комфортной для всех. Кроме того, около 90% деталей произведены в России, что поднимает уровень технологической независимости.

Какие еще планы

После завершения обновления на красной линии власти Петербурга переключают внимание на следующие маршруты — синюю Московско-Петроградскую линию и коричневую Красносельско-Калининскую.

Для них уже поступили новые составы «Балтиец-2» — с новым дизайном и удобствами. Для каждого маршрута предусмотрена своя цветовая гамма вагонов, пишет КП.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».