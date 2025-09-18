Современный «Балтиец» на красной линии метро: в Петербурге поезда в метро разделят по цветам

В электродепо «Автово» Петербурга недавно прибыл последний, 37-й по счету состав современных поездов «Балтиец» для красной линии метро, известной также как Кировско-Выборгская.
Это стало итогом масштабной программы по обновлению подвижного состава, которая длилась более трех лет и началась в сентябре 2020 года с поступления первого такого состава.
Теперь на красной линии полностью заменены старые поезда, пишет Фонтанка.
Что за «Балтиец»
«Балтиец» — одна из самых современных моделей поездов, сообщал МК.
Каждый состав вмещает почти полторы тысячи пассажиров, при этом сделаны широкие дверные проемы, чтобы люди быстрее входили и выходили.
В вагонах предусмотрены места для маломобильных граждан, что делает поездку комфортной для всех. Кроме того, около 90% деталей произведены в России, что поднимает уровень технологической независимости.
Какие еще планы
После завершения обновления на красной линии власти Петербурга переключают внимание на следующие маршруты — синюю Московско-Петроградскую линию и коричневую Красносельско-Калининскую.
Для них уже поступили новые составы «Балтиец-2» — с новым дизайном и удобствами. Для каждого маршрута предусмотрена своя цветовая гамма вагонов, пишет КП.