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Обожжены веки: врачи НИИ Склифосовского спасают глаза Марины Хлебниковой

Опубликовано: 22 ноября 2021 17:16
Обожжены веки: врачи НИИ Склифосовского спасают глаза Марины Хлебниковой
Обожжены веки: врачи НИИ Склифосовского спасают глаза Марины Хлебниковой
Legion-Media

У певицы при пожаре сильно пострадало лицо

Недавно стало известно о пожаре, случившемся в двухуровневой квартире, принадлежащей Марине Хлебниковой. Возгорание произошло в спальне певицы, Марину с обширными ожогами доставили на скорой в больницу.

Сообщалось, что от огня пострадали лицо и дыхательные пути артистки. У нее также обгорели волосы и кисти рук. Врачи ввели Марину в кому и подключили к ИВЛ.

Последние новости о самочувствии Хлебниковой сообщает «КП». Журналисты связались с лечащими врачами Марины. По словам хирурга Ильи Колышева, в состоянии Хлебниковой появились положительные изменения.

Певица уже самостоятельно дышит, но все еще находится в коме. Доктор сообщил, что у певицы сильно обожжены веки.

Пока никаких операций Марине не делали. После того, как обожженные ткани зарубцуются, Марине может потребоваться пластика век.

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Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
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