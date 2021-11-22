Обожжены веки: врачи НИИ Склифосовского спасают глаза Марины Хлебниковой

Недавно стало известно о пожаре, случившемся в двухуровневой квартире, принадлежащей Марине Хлебниковой. Возгорание произошло в спальне певицы, Марину с обширными ожогами доставили на скорой в больницу.

Сообщалось, что от огня пострадали лицо и дыхательные пути артистки. У нее также обгорели волосы и кисти рук. Врачи ввели Марину в кому и подключили к ИВЛ.

Последние новости о самочувствии Хлебниковой сообщает «КП». Журналисты связались с лечащими врачами Марины. По словам хирурга Ильи Колышева, в состоянии Хлебниковой появились положительные изменения.

Певица уже самостоятельно дышит, но все еще находится в коме. Доктор сообщил, что у певицы сильно обожжены веки.

Пока никаких операций Марине не делали. После того, как обожженные ткани зарубцуются, Марине может потребоваться пластика век.