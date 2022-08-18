Марина Хлебникова

Артистка впервые появилась в свете после страшного пожара.
Был бы спрос, а предложение появится.
Вокалист Владимир Левкин собрал бывших участников группы по случаю своего юбилея.
Исполнительнице хита «Чашка кофею» после пожара пришлось долго восстанавливаться.
Певица получила тяжелые ожоги и смогла выкарабкаться только благодаря врачам.
Певица озвучила, что удалось выяснить специалистам.
Певица снялась в шоу «Привет, Андрей!».
Сейчас певица собирает деньги на ремонт сгоревшей квартиры
По словам шоумена, певица сама виновата в своем несчастье
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Квартира певицы пострадала от пожара
Телеведущий Андрей Малахов посредством Instagram-страницы певицы Марины Хлебниковой обратился ко всем неравнодушным с просьбой собрать деньги на ремонт квартиры артистки, которая пострадала при пожаре.
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Ведущая считает, что Вселенная через пожар намекнула Хлебниковой на ее неправильный образ жизни
При пожаре певица получила 50% ожогов тела
После новостей о пожаре в квартире Марины Хлебниковой не перестают утихать бурные обсуждения по поводу причин трагедии
18 ноября в квартире Марины Хлебниковой случился пожар
Сын продюсера утверждает, что причиной пожара была депрессия певицы
У певицы при пожаре сильно пострадало лицо