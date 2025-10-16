Улица с сотней имен и одной историей: как рождалась и менялась легенда Петербурга — Невский проспект

В 2025 году главной улице Петербурга исполнилось 307 лет.

Невский проспект — легенда Санкт-Петербурга, которой исполнилось 307 лет. Эта улица пережила многое и поменяла несколько названий.

Как все начиналось

Еще в начале XVIII века, когда Петербург только строился по указу Петра I, появилась длинная дорога, ведущая от Адмиралтейства к будущему Александро-Невскому монастырю.

Эта дорога была важной — по ней возили стройматериалы и продукты. Первое официальное название было совсем простым — «Дорога к Невскому монастырю».

К слову, это была платная дорога, что не всегда приятно, но факт, пишет Форпост.

Множество имен одной улицы

За три века Невский успел сменить много названий. В XVIII веке он был «Невской перспективой», «Большой дорогой» и даже «Большим проспектом».

Имена менялись по настроению и развитию города, а иногда просто по привычке.

Только в 1738 году часть улицы получила официальное название — «Невская Проспективая улица», но только та часть, что шла от Дворцовой площади до реки Мойки, пишет Топонимический портал.

Проспект становится проспектом

В 1770-х «перспектива» уступила место слову «проспект». На планах города в 1776 году впервые появляется знакомое всем название — Невский проспект, сообщает Петербург Центр.

Тогда же появилась идея номерных наименований: «1-я Адмиралтейская перспектива» и другие, — они объяснялись тем, что улицы расходились от Адмиралтейства, словно лучи.

Две дороги стали одной

Рядом с первой дорогой, со стороны монастыря, в 1712 году проложили вторую улицу. Но до 1760-х она не соединялась с первой.

Со временем обе части объединились и создали главную магистраль длиной около 4,5 километра с лёгким изгибом у начала Суворовского проспекта.

Получилась та самая улица, по которой ходят теперь миллионы жителей и гостей Петербурга.

Перемены в XX веке

После революции 1917 года Невский проспект переименовали. С 1918 года он назывался проспектом 25-го Октября, в честь социалистической революции.

Но в 1944 году, в день снятия блокады Ленинграда, вернули старое, родное название. Это было очень важно для жителей города — сохранить память и историю.

Для петербуржцев это не просто дорога — это символ дома, памяти и времени. Это не просто улица на карте, а целая история, живущая в камнях и людях.