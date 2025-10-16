Городовой / Общество / Петербург бьет рекорды: сколько стоит ночь в отеле Северной столицы
Петербург бьет рекорды: сколько стоит ночь в отеле Северной столицы

Опубликовано: 16 октября 2025 19:30
Гостиница в Петербурге
Петербург бьет рекорды: сколько стоит ночь в отеле Северной столицы
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

Для туристов Северной столицы будет больше удобных и разнообразных вариантов размещения.

К 2025 году туристический сектор Петербурга удовлетворяет различные запросы и финансовые возможности путешественников.

Новый рекорд

В текущем году город получит около 800 дополнительных номеров, что стало рекордом за последние 16 лет, пишет 78.ru.

Это второе место по темпам обновления гостиничного фонда среди российских регионов после Краснодарского края.

Наиболее заметные проекты — открытие трехзвездочного отеля Svet с 802 комнатами и четырехзвездочного комплекса Lahta Towers, предлагающего 302 номера.

Цена

Стоимость одной ночи в петербургских гостиницах увеличилась и составляет в среднем 10 000 рублей. При этом коэффициент заполняемости отелей находится в диапазоне от 65% до 70%.

Юлия Аликова
Общество
