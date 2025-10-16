Петербург бьет рекорды: сколько стоит ночь в отеле Северной столицы

Новости по теме

56 или 65 рублей за одну поездку: единый тариф может появиться в петербургских электричках

Перейти

Досрочно за руль: кому разрешат водить с 16 лет

Перейти

70 копеек за рубль: как в России оценили женский труд и почему пора менять систему

Перейти

Возрастные границы по-новому: почему в России хотят запретить алкоголь до 21 года и разрешить браки с 16 лет

Перейти

65 лет истории: как воскрешали Финляндский вокзал в Петербурге

Перейти