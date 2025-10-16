Петербург встречает первый минус: когда доставать тёплую одежду

В Северной столице предстоит ощутимое снижение температуры. Уже 17 октября, столбик термометра в регионе опустится ниже нуля.
Как изменится погода в Северной столице?
В Санкт-Петербурге сохранится относительно мягкая погода с температурой около +0...+2 градусов. Однако в Ленинградской области ожидаются ночные морозы – до -2 градусов.
К ночи на субботу похолодание коснется большей части области: от -4 градусов и ниже, а в пригородных районах воздух станет еще холоднее, до -2 градусов, предупреждает Александр Колесов.
Наиболее морозной будет ночь на воскресенье, 19 октября. В Ленинградской области ожидается понижение температуры до -5 градусов, а в Петербурге обещают -1 градус.