Городовой / Общество / Каждый камень — ребенок царской семьи: семейные тайны Романовых в драгоценном альбоме выставлены на продажу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Апокалипсис в метро»: Петербург снова оказался на грани транспортного коллапса Город
«Необходимо «разбередить» рану, чтобы очистить ее от гноя»: зачем петербуржцам нужно помнить блокаду Общество
От Петербурга до Парижа: как коммунальные квартиры продолжают менять жизнь городов Общество
Ключевой символ Петербурга: почему Неву называют рекой, хотя это не совсем так Общество
«Рискованный акцент»: стоит ли поддерживать возвратившийся тренд на меховые кубанки Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

Каждый камень — ребенок царской семьи: семейные тайны Романовых в драгоценном альбоме выставлены на продажу

Опубликовано: 16 октября 2025 18:30
Романовы
Каждый камень — ребенок царской семьи: семейные тайны Романовых в драгоценном альбоме выставлены на продажу
Global Look Press / Vladimir Boiko / Russian Look

Альбом — это настоящий подарок для тех, кто интересуется историей России, царской семьёй и редкими памятниками прошлого.

Личный фотоальбом императрицы Александры Федоровны выставлен на аукцион в Санкт-Петербурге с начальной ценой 10 миллионов рублей, сообщает КП.

Уникальный лот представляет не просто альбом с фотографиями последней царской семьи России.

Что в этом альбоме?

Внутри — 26 снимков царской семьи, сделанных лично Александрой Федоровной в 1913–1914 годах. Фотографии показывают моменты из жизни императорской семьи в Крыму и Санкт-Петербурге.

Переплет альбома выполнен из сиреневой ткани — это любимый цвет императрицы.

На обложке закреплён металлический герб Российской империи, украшенный пятью драгоценными камнями: рубином, бирюзой, жемчугом, демантоидом и хризолитом, пишет Коммерсант.

Каждый камень символизирует одного из детей царской семьи, например, жемчуг — Великая княжна Мария Николаевна.

История альбома

Этот альбом — единственный фотоальбом царской семьи, который не попал в фонды Государственного архива России.

Императрица взяла его с собой в ссылку в Тобольск, среди прочих личных вещей. В октябре того же года он был подарен её зубному врачу Сергею Кострицкому, который навещал царскую семью в ссылке.

После многих лет смены владельцев альбом вернулся в Россию в 2003 году. Сегодня он стал ценным экспонатом, который смогут приобрести на аукционе коллекционеры и любители истории.

Аукцион проводится аукционным домом «Литфонд», торги запланированы на 23 октября 2025 года. Интерес к лоту на аукционе ожидается большой, ведь таких вещей осталось совсем мало, пишет neva.today.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще