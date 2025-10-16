Каждый камень — ребенок царской семьи: семейные тайны Романовых в драгоценном альбоме выставлены на продажу

Личный фотоальбом императрицы Александры Федоровны выставлен на аукцион в Санкт-Петербурге с начальной ценой 10 миллионов рублей, сообщает КП.
Уникальный лот представляет не просто альбом с фотографиями последней царской семьи России.
Что в этом альбоме?
Внутри — 26 снимков царской семьи, сделанных лично Александрой Федоровной в 1913–1914 годах. Фотографии показывают моменты из жизни императорской семьи в Крыму и Санкт-Петербурге.
Переплет альбома выполнен из сиреневой ткани — это любимый цвет императрицы.
На обложке закреплён металлический герб Российской империи, украшенный пятью драгоценными камнями: рубином, бирюзой, жемчугом, демантоидом и хризолитом, пишет Коммерсант.
Каждый камень символизирует одного из детей царской семьи, например, жемчуг — Великая княжна Мария Николаевна.
История альбома
Этот альбом — единственный фотоальбом царской семьи, который не попал в фонды Государственного архива России.
Императрица взяла его с собой в ссылку в Тобольск, среди прочих личных вещей. В октябре того же года он был подарен её зубному врачу Сергею Кострицкому, который навещал царскую семью в ссылке.
После многих лет смены владельцев альбом вернулся в Россию в 2003 году. Сегодня он стал ценным экспонатом, который смогут приобрести на аукционе коллекционеры и любители истории.
Аукцион проводится аукционным домом «Литфонд», торги запланированы на 23 октября 2025 года. Интерес к лоту на аукционе ожидается большой, ведь таких вещей осталось совсем мало, пишет neva.today.