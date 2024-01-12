Опытные хозяйки всегда добавляют глицерин в «стиралку»: делают так неспроста

Часто в стиральную машину добавляют лимонную кислоту или соду, чтобы очистить барабан. Но мудрые хозяйки используют еще и глицерин. Правда, выливают его не в барабан, а на манжету.

Дело в том, что резинка со временем может пересыхать и трескаться. А глицерин как раз поможет этого избежать. Средство сохранит резину мягкой и эластичной, так что прибор точно не выйдет из строя.

Просто нанесите на губку пару капель глицерина, а затем протрите манжету. Перед этим важно тщательно промыть ее, чтобы на поверхности не было плесени и грязи, советует Дзен-канал Technotion.

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