От топ-менеджеров до бюджетников: кто в Петербурге зарабатывает больше всех

Хотя средние зарплаты растут, разрыв между бедными и богатыми остается значительным.

В Петербурге снова заговорили о большой разнице в зарплатах между горожанами.

По последним данным, высокооплачиваемые работники получают в 6,6 раза больше, чем люди с самыми низкими доходами, пишет ДП.

Если перевести в деньги — это 43 тысячи рублей против 286 тысяч в месяц.

Похожая ситуация наблюдается и в крупных мегаполисах страны, особенно в Москве, где разрыв ещё больше — почти в 9 раз.

Почему складывается такая разница?

Во-первых, в обеих столицах много крупных компаний и головных офисов, где работают топ-менеджеры и IT-специалисты с уникальными навыками, сообщает Петербург2.

В Петербурге, например, медианная зарплата топ-менеджера начинается от 150 тысяч и может доходить до полумиллиона рублей.

Многие работники бюджетной сферы получают гораздо меньше. Для них чаще всего предусмотрен фиксированный оклад, ограниченный возможностями бюджета города или предприятия.

Так, минимальный медианный доход в сфере образования — около 64 тысяч рублей, что ниже средней зарплаты по городу, которая сегодня превышает 85 тысяч рублей.

Реальная картина зарплат в Петербурге 2025 года

По статистике Петростата, средняя номинальная зарплата в Петербурге по итогам первого квартала 2025 года составила около 114 тысяч рублей, пишет Фонтанка.

Однако реальные доходы с учетом инфляции растут медленнее. Самые высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности — свыше 300 тысяч рублей, а также в финансовом секторе и IT.

Одновременно в таких сферах, как общепит, гостиничный бизнес и сельское хозяйство, средний доход значительно ниже — от 43 до 70 тысяч рублей.

И эти категории работников особенно остро чувствуют рост цен на продукты и услуги: за год цены увеличились на 20–30%, что заставляет экономить и менять привычки питания.