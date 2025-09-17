Городовой / Общество / От топ-менеджеров до бюджетников: кто в Петербурге зарабатывает больше всех
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От топ-менеджеров до бюджетников: кто в Петербурге зарабатывает больше всех

Опубликовано: 17 сентября 2025 18:01
Деньги, банкомат
От топ-менеджеров до бюджетников: кто в Петербурге зарабатывает больше всех
globallookpress/ Shatokhina Natalia; NEWS.ru

Хотя средние зарплаты растут, разрыв между бедными и богатыми остается значительным.

В Петербурге снова заговорили о большой разнице в зарплатах между горожанами.

По последним данным, высокооплачиваемые работники получают в 6,6 раза больше, чем люди с самыми низкими доходами, пишет ДП.

Если перевести в деньги — это 43 тысячи рублей против 286 тысяч в месяц.

Похожая ситуация наблюдается и в крупных мегаполисах страны, особенно в Москве, где разрыв ещё больше — почти в 9 раз.

Почему складывается такая разница?

Во-первых, в обеих столицах много крупных компаний и головных офисов, где работают топ-менеджеры и IT-специалисты с уникальными навыками, сообщает Петербург2.

В Петербурге, например, медианная зарплата топ-менеджера начинается от 150 тысяч и может доходить до полумиллиона рублей.

Многие работники бюджетной сферы получают гораздо меньше. Для них чаще всего предусмотрен фиксированный оклад, ограниченный возможностями бюджета города или предприятия.

Так, минимальный медианный доход в сфере образования — около 64 тысяч рублей, что ниже средней зарплаты по городу, которая сегодня превышает 85 тысяч рублей.

Реальная картина зарплат в Петербурге 2025 года

По статистике Петростата, средняя номинальная зарплата в Петербурге по итогам первого квартала 2025 года составила около 114 тысяч рублей, пишет Фонтанка.

Однако реальные доходы с учетом инфляции растут медленнее. Самые высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности — свыше 300 тысяч рублей, а также в финансовом секторе и IT.

Одновременно в таких сферах, как общепит, гостиничный бизнес и сельское хозяйство, средний доход значительно ниже — от 43 до 70 тысяч рублей.

И эти категории работников особенно остро чувствуют рост цен на продукты и услуги: за год цены увеличились на 20–30%, что заставляет экономить и менять привычки питания.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще