300 тысяч за старую машину: россиян заставят продать автомобили под угрозой новых налогов

Эксперты высказались о предложенной программе утилизации и ее шансах на успех.

В России планируется повысить транспортный налог на автомобили старше 15 лет и стимулировать их замену через программу утилизации. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает соответствующий законопроект.

Повышение налога: умеренный рост

Предполагается увеличение налога в умеренном размере — например, с 10 до 15 тысяч рублей в год.

При этом владельцам старых машин (возрастом около 20 лет) предлагается выплата компенсации в размере 300–400 тысяч рублей для покупки нового автомобиля.

Кроме того, в проекте предусмотрена обязательная ежегодная проверка технического состояния таких автомобилей дважды в год.

Цели инициативы: экология и безопасность

По данным РОАД, сейчас около 70% автопарка России состоят из машин старше 15,5 лет, и средний возраст автомобилей постепенно приближается к 20 годам.

Как пишет «Газета.Ru», это вызывает опасения по поводу экологической безопасности и технической надежности транспорта. Срок разумной эксплуатации автомобиля обычно не превышает 10–15 лет.

Сомнения экспертов: эффективность под вопросом

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков отмечает, что многие владельцы старых автомобилей не имеют финансовой возможности приобрести новые машины.

Повышение налога и обязательные техосмотры могут лишь увеличить расходы без реального улучшения технического состояния автопарка.

По мнению эксперта, это приведет к снижению цен на вторичном рынке и росту числа людей, вынужденных отказаться от автомобиля.

Социальная чувствительность: шансы на принятие

Экс-глава РОАД Олег Мосеев считает инициативу преждевременной и сомневается в ее поддержке со стороны парламента и правительства.

Он отмечает, что подобные меры могли бы быть оправданы в более благоприятных экономических условиях и при наличии государственной поддержки.

Предложенный законопроект направлен на обновление российского автопарка, но вызывает споры и сомнения в своей реализации и социальной приемлемости.

Власти и общество стоят перед сложной задачей — найти баланс между стимулированием обновления транспорта и поддержкой граждан с ограниченными финансовыми возможностями.