От Москвы до Касабланки у таксистов всех желтянка: почему все такси окрашены именно так

Вы когда-нибудь задумывались, почему в кино и на фотографиях со всего мира такси чаще всего именно жёлтого цвета? Это не просто случайность или дань моде.

Этот оттенок был выбран в результате настоящего бизнес-расчёта, который стал одним из самых успешных маркетинговых ходов в истории транспорта. И у истоков этого решения стоял не банкир, а человек, чьё имя сейчас ассоциируется с чем-то другим — основатель известной компании по прокату автомобилей Hertz.

Всё началось в 1915 году в Чикаго, когда предприниматель Джон Херц решил запустить собственную службу такси. Он понимал, что его машины должны мгновенно бросаться в глаза в городском потоке.

Для этого он заказал масштабное исследование в Чикагском университете, целью которого было определить самый заметный цвет. И этот цвет оказался жёлтым. Он лучше всего контрастировал с городским пейзажем, был виден издалека в любую погоду и даже в сумерках. Именно этот научный подход заложил стандарт.

Однако настоящую мировую славу жёлтому цвету принёс не Чикаго, а Нью-Йорк. В 1967 году городские власти законодательно закрепили этот оттенок для всех лицензированных такси, чтобы пассажиры с первого взгляда могли отличить легальное такси от «бомбилы».

Это решение оказалось гениальным в своей простоте: жёлтый стал синонимом безопасности и официальности. Психологически этот цвет работает идеально — он ассоциируется не с опасностью (как красный), а с энергией, теплом и дружелюбием, что идеально для сервиса.

Поэтому когда вы видите жёлтое такси в Дубае, Пекине или Москве — знайте, что это не просто яркая краска. Это наследие того самого исследования столетней давности, смекалки бизнесмена и строгих правил Нью-Йорка, которые вместе создали один из самых узнаваемых символов городской жизни в мире.