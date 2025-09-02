Почему мужчины застегивают пуговицы справа, а женщины — слева? Разбираемся в загадках моды

Пуговица — это не просто декоративный элемент или застежка, она меняла свое значение и форму, а также несла культурную и историческую нагрузку

Мы привыкли, что пуговицы нужны для того, чтобы застегивать одежду. Но задумывались ли вы, что изначально они были совсем не для этого?

Первые пуговицы появились примерно 5 тысяч лет назад. Тогда они никак не связывались с одеждой как застежки. Наоборот, их считали знаком статуса и украшениями, пишет britannica.com.

Их желали из камня, кости и раковин.

Когда пуговица стала застежкой?

Использовать пуговицы в качестве застежек начали только в Европе в XIII веке. Причем сначала это было прерогативой богатых и знатных людей.

Пуговицы изготавливались из дорогих материалов: золота, серебра, жемчуга, слоновой кости и даже бриллиантов.

Для простых людей пуговицы появлялись позже и были гораздо скромнее — из дерева или обычного металла. Но многие до сих пор пользовались завязками, пишет nancysnotions.com.

Почему у мужчин и женщин пуговицы застегиваются с разных сторон?

Вы когда-нибудь замечали, что мужские рубашки застегиваются справа налево, а женские — наоборот? Это давно устоявшееся правило, но почему так — точно никто не знает. Существует несколько версий.

Одна из них говорит, что кормящие матери держат ребенка на левой руке, чтобы правой было удобнее расстегнуть платье.

Другая версия — это просто условие портных, чтобы сразу отличать мужскую одежду от женской.

Есть и объяснение, связанное со службами горничных. Богатые женщины не застегивали пуговицы сами — за них это делали служанки. И им было удобнее застегивать пуговицы слева.

Мужчины же одевались сами, поэтому у них застежки справа, пишет qalam.global.

У простых людей одежда была проще, и особенного правила не было. Но со временем мода распространилась и на них, и теперь направление застежки одинаково у всех.

Особенности в России

В России это правило появилось довольно поздно — только в конце XIX века. Раньше, например, во время русско-турецких войн, даже военные мундиры застегивались так же, как у женщин — слева.

Народная одежда, например косоворотки, всегда застегивалась слева.

Современные тренды и традиции

Сегодня мода становится все более универсальной и часто смешивает мужские и женские элементы. Но большинство людей все равно придерживаются старых правил.

Почему? Потому что за этими простыми правилами кроется история и традиции. Мода — не просто набор прихотей, а отражение эпох, культуры и человеческих привычек.