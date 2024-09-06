Отец ударил по голове, а дети пинали: семью Тепляковых обвиняют в избиении пенсионерки

2 сентября на улице Одесской в Москве произошел конфликт, связанный с семьей Тепляковых. О нем рассказал юрист и блогер Антон Папков, к которому обратилась пострадавшая пенсионерка.

Женщина, работающая медиком на пенсии, вышла на прогулку со своей маленькой внучкой. Во время прогулки они встретили семерых детей Тепляковых в песочнице. Один из детей, Хеймдалль, начал бросать песок в сторону пенсионерки и ее внучки. Женщина попросила детей перейти на другую площадку, что вызвало агрессивную реакцию. Алиса, старшая дочь Тепляковых, сказала пенсионерке обращаться к ней как к «Вашему высочеству», а затем позвонила отцу.

Евгений Тепляков вместе с супругой Наталией быстро прибыли на место. По словам юриста, Евгений вырвал у пенсионерки телефон и ударил ее кулаком в голову, после чего женщина упала. Он якобы приказал детям пинать пострадавшую, и те выполнили его указание. К счастью, годовалая внучка не пострадала, пишет КП.

Пенсионерка подала заявление в полицию и прошла медицинское обследование, по итогам которого у нее диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Очевидцы подтвердили случившееся, а на видео, размещенном в блоге Антона Папкова, видно мужчину, который похож на Евгения Теплякова. На записи также видна женщина с ребенком на руках, вероятно, это Наталия Теплякова, а рядом можно заметить подростка, схожего с Хеймдаллем, и девочку, которая, предположительно, является Алисой.