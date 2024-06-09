Откуда пошла примета по черную кошку: где ее недолюбливают, а где обожают

К каждым новым поколением люди все меньше верят в приметы. Однако даже сегодня многие убежденные скептики непременно постучат упавшей вилкой об пол и посидят на дорожку. Также «живучим» оказалось суеверие про черную кошку.

Когда невзлюбили черных кошек

В Древнем Египте представителей кошачьих почитали и всячески оберегали. Стоит вспомнить, что даже одна из богинь — Бастет — изображалась в виде женщины с головой кошки.

А вот у древних славян кошка всегда считалась животным с двойственной, частично демонической, природой. Например, поляки верили, что четвероногое способно видеть нечистую силу и взаимодействовать с ней.

По болгарским поверьям, покойник, через которого перескочила кошка, становился вампиром. Чехи же были убеждены, что животное кликает смерть. Якобы кошка всегда появляется в доме у того, кто скоро умрет.

Но настоящий расцвет ненависти к кошкам случился в Средневековье, когда началась охота на ведьм. Считалась, что в облике кошки, а особенно черной, может скрываться колдунья, поэтому животных сжигали не меньше, чем женщин.

Источник фото: Legion-Media

Месть черной кошки

В 1234 году папа римский Григорий IX официально объявил черную кошку «воплощением сатаны». Однако за массовое уничтожение четвероногих европейцам пришлось поплатиться. Сегодня считается, что именно это стало причиной невероятных масштабов распространения бубонной чумы. Ведь кошки могли отлавливать крыс, которые стали главными разносчиками инфекции.

Источник фото: Legion-Media

Откуда взялось суеверие

Самой распространенной версией о возникновении приметы про черную кошку считается миф о переселении душ. Связан он со все той же Средневековой Европой. Считалось, что те ведьмы, которых сожгли на костре, могли за секунды до смерти переселиться в тело хвостатых. Впоследствии заточенная колдунья желала отомстить обидчикам, якобы потому человека и преследовали неприятности после встречи с животным.

Тем не менее верят в подобное не везде. Например, жители Шотландии и Японии полагают, что такой питомец привлекает в дом деньги, а в Великобритании советуют заводить черных кошек девушкам, чтобы не было отбоя от поклонников.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media