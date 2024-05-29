Озеро 500 скелетов, города-призраки и не только: топ-5 самых пугающих мест в мире

Во всем мире есть места, которые окутаны мистическими тайнами и легендами. Во многих из них творится нечто странное, что не всегда в силах объяснить ученые. Это порождает еще больше пугающих догадок.
Озеро скелетов, Индия
Летом 1942 года в индийском штате Уттаракханд обнаружили озеро, в водах которого покоились порядка 500 скелетов. Из нашли летом, когда замерзшая вода начала таять. Исследователи выяснили, что похороненные там люди жили в далеких 850-х годах. Кто-то полагает, что массовая гибель людей была связана с неким ритуалом, кто-то винит во всем необычные природные явления. Из-за трещины на головах каждого из скелетов некоторые ученые предположили, что их убил крупный град.
Долина смерти, США
Это место удивляет тем, что здесь находятся «живые камни». Они самостоятельно двигаются по дну высохшего озера Рейстрэк-Плайя. Это видно по тянущимся за ними следам. Долгое время загадку валунов разгадать не удавалось, ее раскрыли лишь в 2014 году. Оказывается, по ночам на озере образуется тонкий пласт льда, благодаря которому камни скользят. Однако многие до сих пор верят в мистическую природу феномена.
Лес Аокигахара, Япония
В этом лесу у подножья горы Фудзи ежегодно находят от 70 до 100 тел людей. Сюда приходят те, кто вознамерился прекратить жить. Японцы верят, что среди деревьев живут демоны и призраки, которые склоняют человека к уходу в мир иной. Чтобы хоть как-то воздействовать на людей, власти разместили вдоль троп таблички: «Ваша жизнь — драгоценный подарок ваших родителей» и «Проконсультируйтесь с полицией, прежде чем вы решите умереть!» Тем не менее все безрезультатно.
Дарваза, Туркменистан
Это фантастически выглядящее место называют «Вратами ада». Оно представляет собой пылающий газовый кратер. Скопление природного газа еще в 1971 году обнаружили советские ученые. В ходе бурения внутри обнаружили пустоту, земля обвалилась. Наполненную газом яму решили поджечь, чтобы он выгорел. Однако уже больше 50 лет кратер не прекращает пылать.
Хамберстон и Санта-Лаура, Чили
Эти города в чилийской пустыне, основанные в 1872 году, стали призраками после закрытия предприятий по добыче и разработке селитры. Жители близлежащих районов опасаются заходить в них. Считается, что по ночам населенные пункты наполняются призраками мертвых. Возможно, так решили потому, что многие могилы на местном кладбище были разграблены, говорится на сайте Ассоциации Туроператоров.
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