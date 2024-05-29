Озеро 500 скелетов, города-призраки и не только: топ-5 самых пугающих мест в мире

Во всем мире есть места, которые окутаны мистическими тайнами и легендами. Во многих из них творится нечто странное, что не всегда в силах объяснить ученые. Это порождает еще больше пугающих догадок.

Озеро скелетов, Индия

Летом 1942 года в индийском штате Уттаракханд обнаружили озеро, в водах которого покоились порядка 500 скелетов. Из нашли летом, когда замерзшая вода начала таять. Исследователи выяснили, что похороненные там люди жили в далеких 850-х годах. Кто-то полагает, что массовая гибель людей была связана с неким ритуалом, кто-то винит во всем необычные природные явления. Из-за трещины на головах каждого из скелетов некоторые ученые предположили, что их убил крупный град.

Источник фото: Legion-Media

Долина смерти, США

Это место удивляет тем, что здесь находятся «живые камни». Они самостоятельно двигаются по дну высохшего озера Рейстрэк-Плайя. Это видно по тянущимся за ними следам. Долгое время загадку валунов разгадать не удавалось, ее раскрыли лишь в 2014 году. Оказывается, по ночам на озере образуется тонкий пласт льда, благодаря которому камни скользят. Однако многие до сих пор верят в мистическую природу феномена.

Источник фото: Legion-Media

Лес Аокигахара, Япония

В этом лесу у подножья горы Фудзи ежегодно находят от 70 до 100 тел людей. Сюда приходят те, кто вознамерился прекратить жить. Японцы верят, что среди деревьев живут демоны и призраки, которые склоняют человека к уходу в мир иной. Чтобы хоть как-то воздействовать на людей, власти разместили вдоль троп таблички: «Ваша жизнь — драгоценный подарок ваших родителей» и «Проконсультируйтесь с полицией, прежде чем вы решите умереть!» Тем не менее все безрезультатно.

Источник фото: Legion-Media

Дарваза, Туркменистан

Это фантастически выглядящее место называют «Вратами ада». Оно представляет собой пылающий газовый кратер. Скопление природного газа еще в 1971 году обнаружили советские ученые. В ходе бурения внутри обнаружили пустоту, земля обвалилась. Наполненную газом яму решили поджечь, чтобы он выгорел. Однако уже больше 50 лет кратер не прекращает пылать.

Источник фото: Legion-Media

Хамберстон и Санта-Лаура, Чили

Эти города в чилийской пустыне, основанные в 1872 году, стали призраками после закрытия предприятий по добыче и разработке селитры. Жители близлежащих районов опасаются заходить в них. Считается, что по ночам населенные пункты наполняются призраками мертвых. Возможно, так решили потому, что многие могилы на местном кладбище были разграблены, говорится на сайте Ассоциации Туроператоров.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media