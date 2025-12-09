Городовой / Город / Печатали не деньги, а налоговые справки: в Петербурге накрыли ОПГ, сколотившую десятки миллионов на подделках
Печатали не деньги, а налоговые справки: в Петербурге накрыли ОПГ, сколотившую десятки миллионов на подделках

Опубликовано: 9 декабря 2025 17:00
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся изготовлением подложных налоговых деклараций.

В Санкт-Петербурге задержаны участники организованной преступной группы, которые подозреваются в изготовлении поддельных налоговых документов.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, преступная группа занималась фальсификацией бумаг, необходимых для оформления налога на добавленную стоимость.

По итогам расследования возбуждено уголовное дело по статье 173.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за сбыт заведомо ложных счетов-фактур.

Следствие установило, что группа официально зарегистрированных компаний оформляла фиктивные документы, которые предоставлялись в налоговые органы.

Задержанные, действуя от имени подставных организаций, направляли ложные отчёты для получения незаконного дохода. Размер полученной прибыли, по данным правоохранительных органов, составил десятки миллионов рублей.

Особенностью этого дела стало то, что группа стала первой подобной структурой, выявленной на территории Северо-Западного федерального округа. Преступная деятельность велась не только в Петербурге, но и в Москве, а также в ряде других регионов страны.

Среди задержанных оказался и адвокат, который на момент раскрытия преступления продолжал заниматься своей профессиональной деятельностью.

В ходе следственных мероприятий были проведены обыски как по месту проживания фигурантов, так и в их рабочих помещениях. Все предполагаемые участники группы в настоящее время находятся под стражей.

Юлия Аликова
